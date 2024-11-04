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娛樂

【開箱】《叛影浪客》 印尼女版《殺神John Wick》動作出色

【明報專訊】擅拍動作片如《殺手Big 4》及《黑夜臨降》的印尼導演Timo Tjahjanto再有新作面世，《叛影浪客》（The Shadow Strays）10月17日在影視串流平台Netflix上架，首4日錄得1060萬觀看次數，登上非英語電影收視榜亞軍，僅次於波蘭犯罪片《劫後難逃》之下，叫座之餘更加叫好，爛番茄影評網站給予90%高分，難怪荷李活動作片《殺神Nobody》續集亦要換他執導了。

故事分兩主線發展

《叛影浪客》以一場類似《標殺令》或《殺神John Wick》的大屠殺揭開序幕，整場動作戲長達16分鐘，講述神秘組織「闇影」派遣殺手潛伏日本「自殺聖地」青木原樹海執行暗殺任務，拾參（Aurora Ribero飾）負責打頭陣，原本殺得性起，卻因經驗不足，失手中槍昏迷，她的教官烏布拉（Hana Malasan飾）接力登場，單憑一人之力，把整個黑幫「小野里組」斬盡殺絕。

電影由此分成兩條主線發展，一是烏布拉臨時接下另一任務，立即起程前赴柬埔寨，當她得悉暗殺目標之一是組織成員兼其徒弟沃兒，為了自由而背叛組織，結果落得悲劇收場。另一是拾參返回印尼療傷，其間目睹妓女遭人殺害，遺下孤兒蒙吉，喚起童年傷痛回憶，於是主動安慰對方。後來毒販哈加派人到蒙吉寓所尋找「證物」，並把他擄走，拾參怒不可遏，直闖哈加與其妹索莉亞經營夜店尋找蒙吉，混亂中哈加中槍，拍檔兼政客之子阿柳派遣受賄警察普拉斯登門尋仇，結果全軍覆沒，最後由阿柳出手打暈並囚禁拾參。事件驚動「闇影」高層，下令烏布拉收拾殘局，她會否忍痛出手清理門戶？

提起印尼動作片，最為海外影迷熟悉的是《突擊死亡塔》系列，戲中飾演反派的印尼武術高手亞洋魯辛（Yayan Ruhian）近年接拍不少荷李活電影，包括《殺神John Wick 3》、《隊冧全世界》及《星球大戰：原力覺醒》等，原來在《叛影浪客》亦有客串演出「闇影」最強教官布賴大師，在片尾彩蛋驚喜現身，邀請拾參加入對抗組織的陣營，明顯是為續集埋下伏筆。

諷印尼社會治安問題

《叛影浪客》故事明顯向《殺神John Wick》致敬，同樣講述超級殺手為了一個外人不能理解的原因（John Wick為小狗報仇，拾參則為相識兩日的男孩拚命），冒死單挑龐大敵對勢力，或許有人覺得無聊，但亦有人視為浪漫。《叛》片動作場面相當出色，無論是拳腳技擊、刀劍比併，抑或大型槍戰都充滿官能刺激，爽快程度媲美《殺》片，壓軸兩場重頭戲：拾參為救蒙吉被迫參與毒品交易，得悉蒙吉已死，於是發瘋似的把毒販和阿柳殺個片甲不留；最後一幕師徒對決更是血腥暴力的極致，為兩個只能活一個的悲劇結局，寫下無可奈何的句號。

《叛影浪客》亦透過貪污的警察、參與性販賣的黑幫分子，以及透過販毒利潤作為競選省長經費的卑鄙政客等角色，諷刺印尼社會及治安問題嚴重，其中一幕講拾參急於尋找失蹤的蒙吉，提出「為何不可以報警」疑問，結果遭到哈加手下的嘲諷：「這裏是雅加達呀，小姐！」直白得如當頭棒喝。

相關字詞﹕殺神John Wick 叛影浪客 開箱

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