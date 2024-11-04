《來自地獄的法官》結局收視未破頂 朴信惠續留人間留伏線

《來自地獄的法官》結局一集講朴信惠重傷命危，其靈魂返回地獄，上司申成祿打算讓任務失敗的朴信惠煙消雲散，「天使婆婆」金英玉此時出現，指朴信惠為別人犧牲，品性善良，讓她死而復生。朴信惠重返人間展開真正審判，「處決」連環殺人犯李奎翰。完成人間任務的她本應返回地獄，但她申放3年大假，留在人間當真正法官，與金宰永度過快樂時光。劇集結尾朴信惠再次接到來自地獄的新任務，只要一年內將10名罪犯送入地獄，便可成為真正人類；這個開放式結局，似為開拍續集埋下伏筆。金南佶主演的《熱血司祭》續集，下周將接檔播出。