菅田將暉拍戲狂食增重15磅 山崎貴盼新戲超越《哥斯拉-1.0》

再度與《啊！荒野》導演合作

菅田將暉繼兩部《啊！荒野》後，再度與導演岸善幸合作，前者表示該兩片有不適合年輕人觀看的地方，但新片《Sunset・Sunrise》輕鬆、愉快，希望下次再合作能拍笑片。談到戲中有不少美食場面，菅田將暉表示實在太美味，「這次拍戲足足增重15磅，真的吃了太多」。戲中還有不少處理海鮮的場面，菅田將暉透露有練習過，但實在太難。

金城武《武者回歸》4K重映

另一方面，為慶祝怪獸角色「哥斯拉」誕生70年，1954年上映的《哥斯拉》4K修復版本，昨日在東京影展放映，《哥斯拉-1.0》導演山崎貴出席首映禮前，先現身場外的「哥斯拉居酒屋」，拿着啤酒登場，獲圍觀的觀眾歡呼。

山崎貴日前宣布開拍哥斯拉新片，被問到新作內容，他大賣關子，「今天我來做什麼？我不能再透露了」。他表示《哥斯拉-1.0》太受歡迎，所以製作新片的門檻變高了，「我想製作超越《哥斯拉-1.0》的電影，我會努力的」。為紀念山崎貴明年執導25周年，香取慎吾擔正《打機王》及金城武主演的《武者回歸》4K修復版，本月底將在日本上映。

龜梨和也包辦打戲

另一方面，窪塚洋介與龜梨和也合演的日本串流平台DMM TV日劇《外道之歌》，近日入選東京影展TIFF節目單元，前日在戲院首映；窪塚洋介透露劇中對白不多，也甚少動作場面，相反龜梨和也甚辛苦，不僅埋位前要花2小時繪畫紋身，並包辦所有動作戲。

聲演動畫《驀然回首》的河合優實及吉田美月喜，前日亮相東京影展動畫單元，宣布《驀》片在日本累計衝破20億日圓（約1億港元）票房，成績理想。