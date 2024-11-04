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娛樂

東京影展節目總監稱香港電影正在改變 《不赦之罪》黃秋生獲讚表現甚佳

【明報專訊】第37屆東京國際電影節主競賽單元15部入圍電影中，佔5部華語片，當中包括翁子光執導的港片《爸爸》，成為焦點；東京影展節目總監石坂健治日前接受本報訪問，談及香港電影正在改變、重啓；又提及選片準則，稱導演及演員表現同樣重要，更特別點名入選「亞洲未來」單元《不赦之罪》的黃秋生，表現甚佳。

記者：蘇珮欣

第37屆東京國際電影節除翁子光執導、劉青雲主演的《爸爸》角逐大獎，許冠文與黃子華合演的《破．地獄》、陳小娟執導《虎毒不》，以及黃秋生主演的《不赦之罪》，分別入選不同單元。

疫後催生亞洲合拍片

東京影展節目總監石坂健治指許多華語片入選，足證其表現出眾。他表示「亞洲未來」單元入圍電影比過往有特色，「有幾部由不同國家或地區合拍，如《黑之牛》是日本導演蔦哲一朗執導、《郊遊》台灣演員李康生主演；《搖籃凡世》由馬來西亞張吉安執導，在港發展的廖子妤及許恩怡主演，都打破了地域限制」。石坂健治指新冠疫情後電影業陷入低潮，為降低風險，遂尋求其他國家合作。

被問到挑選入圍電影的準則，石坂健治稱導演與演員表現同樣重要，會先看導演有否加入創新元素，其次看演員。他指《不赦之罪》是後者，「黃秋生在《淪落人》扮演半身不遂的失婚潦倒漢，今次演神父，因家中一場悲劇，使他重新審視信仰，兩個角色完全不同，感覺他演技十分廣闊，表現甚佳」。

石坂健治表示，感覺香港電影正在改變，「香港以前以動作、喜劇或愛情片為主，近年愈來愈多劇情片，新演員冒起，我覺得港產片正在重啓，但需要一些時間讓它受歡迎起來」。談到韓國影劇在世界各地大受歡迎，但今年東京影展幾乎沒有入選，石坂健治認同韓片質素高，但釜山國際電影節10月舉行，許多韓國新片已在釜山亮相，東京影展卻要求參展作品從未曝光，所以難有韓片入選。

蔦哲一朗喜歡《草木人間》

入圍「亞洲未來」的《黑之牛》導演蔦哲一朗接受本報訪問時認同近年華語片出色，他特別喜歡內地導演顧曉剛的《草木人間》」。他指日本與其他亞洲電影最大分別是價值觀，「商業角度上日本片僅在本土上映已可賺錢，動畫就是好例子。我修讀電影之前，從沒看過其他國家及地區的作品，直至看到泰國片《波米叔叔的前世今生》，發現日本片探討的價值觀好狹窄，電影應該讓觀眾有更大感受」。

相關字詞﹕東京影展 東京國際電影節 第37屆東京國際電影節

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