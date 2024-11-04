【娛樂場】《戰場上》 黎芷珊走進烏克蘭聆聽倖存者遭遇

7人家庭匿地牢兩星期

首5集拍攝烏克蘭的情况，黎芷珊第一個到訪是2022年俄烏戰爭的首個戰場霍斯托梅爾，並拜會一個7人家庭，這家庭的爸爸及媽媽原本享受美滿退休生活，但因俄烏戰爭爆發，經歷了一段驚心動魄的過去。兒子透露曾有個當地的男人，因去了隔壁的房子為手機叉電，結果慘遭射殺。爸爸向黎芷珊敘述當時炮彈及碎片如何在空中飛過兼近在咫尺的親身經歷，黎芷珊複述說：「其實唔止驚啲飛彈飛到這間屋，可能會有好多碎片彈入來，都好危險，所以每次一有警報，他們一定會匿在地牢。」

最終這個集合6個大人、1個小朋友的大家庭，於俄軍佔領霍斯托梅爾期間，在地下室度過了漫長的兩個星期，當時正值冬天還在下雪，7人在斷水斷電的情况下靠儲起的糧食過日子，就連走上樓上的小屋洗手間也是步步驚心兼有限制，皆因俄軍會隨時衝入屋，黎芷珊說：「他們話俄軍入過來幾次，只是查問他們屋內有多少人，命令他們不要出去，同時打爛所有電話、電腦。」雖然如此，但這家人還是冒險收起電話，為的是什麼？原本7人擠在地下室打地鋪兼限水限糧已相當辛苦，更難捱的是6個大人要出盡辦法令當時只有6歲的小孩不要感害怕。

基輔周邊城鎮滿目瘡痍

之後黎芷珊抵達烏克蘭首都基輔，先到昔日最安全的避難所地鐵站看一看，於戰爭爆發期間，在基輔地鐵站避難過夜的人數曾高達33.8萬，她還到了最慘烈的數個戰場，伊爾平、莫瑞及布查等，感受這幾個基輔周邊的城鎮，如何因戰爭變得滿目瘡痍，以及見證有多少生靈被塗炭。

100具屍體未能確認身分

黎芷珊在布查其中一個感人見聞，是該處有居民被殺的地方，都會有人畫畫悼念，據倖存居民透露，戰爭期間不少無辜市民被射殺，理由可以是外出放狗或踩單車，故當時大家都不敢出門，以致街上無數屍體沒人處理，最終教堂的人因不忍心，冒險將屍體運進教堂後園，並建立509個紀念牌，當中100個沒刻上名字，因屍體身分未能確認；另一個感人見聞是在莫瑞戰爭期間，整條村794人大部分沒有撤離，留守村內為當時守護莫瑞的烏軍煮食及送水。黎芷珊還訪問了在布查見證戰爭的Julia，在節目中親述當時如何直擊四處戰火，以及戰機在窗口前經過的真實體驗。

《戰場上》（共10集）

翡翠台播映

11月4日起逢周一至五晚10時30分