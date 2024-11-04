出席東京《贖夢》映後分享會 劉俊謙計劃自編自導電影

讚日本粉絲熱情

劉俊謙配合電影主題穿暗黑服裝現身，進場即獲影迷拍掌歡迎，不少是張家輝及他的粉絲。他對日本粉絲熱情感驚喜，先以日文打招呼。

劉俊謙說：「日本影迷好投入，問答環節中我覺得不是好好笑的，他們都會畀笑聲同掌聲，給我鼓勵。」他首次在大銀幕觀看《贖夢》感震撼，「拍攝時不知好多畫面在大銀幕出現會有什麼感覺，尤其是夢境同現實穿插，夢境中恐怖與夢幻的畫面交錯，令人無法分辨虛實。夢境反映內心某些感受，好魔幻又好誇張」。

自爆最近寫緊劇本

張家輝獲英國曼徹斯特Grimmfest電影節頒發最佳導演獎，劉俊謙表示導演獎對張家輝意義重大，對方的演員成就已好豐富，對自己的作品獲認同非常重視。他指張家輝的導演經驗為他帶來很大支持，「他好了解演員需要，不單畀到我信心，亦對我有保護，使我能夠放開去詮釋角色」。他透露未來有意探索導演之路，期待能在電影領域拓展更多可能性。有日本影迷問他會否效法張家輝嘗試轉做導演？他非常驚喜，並反問為何知道他有此計劃，「其實我最近都寫緊劇本，諗住如果有機會，做導演之餘再加上自己創作故事，至於創作什麼內容暫不會透露」。他期待未來再跟日本影迷見面，希望有日到當地拍戲。

娛樂組