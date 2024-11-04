首回應硬闖拍攝風波 蔡卓妍一頭霧水「仲幫襯買咗兩隻碟」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

蔡卓妍（阿Sa）昨日與許倚榕、陳曉華、郭珮文、關智斌、陳百祥、黃杏秀、應屆港姐倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤等到馬場出席活動。阿Sa一身迷人Pink Lady打扮擔任活動大使，表示上次到馬場獲李丞責師傅畀貼士，贏了少少錢，今次爸爸給她頭場心水，跟同事一齊下注，結果全軍覆沒，笑指爸爸似做足功課，心水馬賠率高，但原來是「山埃」，不過都是投注少少玩吓。

阿Sa：劇組會刪走那場戲

阿Sa談到賀歲片《賭鑊金》硬闖拍攝風波，她感愕然道：「見到咁嘅事有少少『吓』，乜咁樣呀！當日我在場拍攝，完全感覺不到有不愉快事，店員沒異樣，我都好開心，見店內有碟印了容祖兒的歌詞，我仲幫襯買咗兩隻碟送畀祖兒。」她稱劇情講述去支持小店；在街外拍攝時巧遇相識多年的徐天佑，大家有講有笑，不明白點解會搞出不快和誤會。她聽劇組講好似會刪走那場戲，相信事件對電影不會有影響。

阿Sa稍後赴美加3星期展開Twins巡迴演唱會，聽到容祖兒病了，警惕自己要保持身體健康，她笑說：「我日日食維他命C，吊住條命先。好彩在美加演出有幾日空檔，打算去景點遊覽 ，也想去睇騷。」祖兒提過想加入Twins遊美加。她指祖兒病到失聲，不忍心撩她去玩，「健康最緊要，希望她先養好身體。我今年犯太歲，問師傅攞了張風水秘方都適合她，提她避開瞓病位」。

許倚榕讚男友張明偉幽默搞笑

27歲許倚榕稱媽咪李麗珍懶得打扮，派她做代表出席。提到與張明偉大方認愛，她透露已拍拖一段時間，「是媽咪先認識對方，然後介紹給我，未拍拖已見過家長」。她讚男友性格幽默搞笑，大家都曾在外國讀書，興趣相近，「他教我配音，一齊拍短片又去行山」。她稱不心急談婚論嫁，希望趁年輕多汲取工作經驗，入行發展後正慢慢適應，不抗拒與媽咪合作拍戲，可嘗試演姊妹，「我演家姐，她做妹妹，很多人說她童顏，外表看似比我後生，在家中都是我照顧她較多」。

陳曉華練唱歌進軍樂壇

陳曉華在劇集《巾幗梟雄之懸崖》播出後人氣再升，接到不少商演工作，經常中港兩地走。她透露昨日凌晨才回港，早上出席馬場活動，工作密集令她很開心，因太喜歡工作。是否豬籠入水？她笑認默默掙，原本想儲錢買樓，現在再考慮，看有否其他更好投資，想賺多些錢傍身及照顧家人和愛犬。她自認沒做生意頭腦，亦不敢投資股票，怕忙拍劇錯過股市升跌，影響賺蝕，等放長假才嘗試鑽研。她自爆有意向唱歌方面發展，有向監製自薦唱劇集插曲，但至今未遇到伯樂，「我有練唱歌，好努力推銷自己成為未來歌手」。有否叫緋聞男友朱敏瀚做白老鼠聽你唱歌？她避談感情事，「已有白老鼠，11月中去馬來西亞、新加坡做商演，到時等觀眾評價我是否魔音」。

郭珮文難敵美食肥5磅

郭珮文與倪樂琳性感打扮搶鏡。郭珮文在旅遊節目《自駕德島》有水著浸溫泉鏡頭，引起很大迴響，她開心及多謝大家支持，只是盡量配合拍攝。不過她品評美食時顯然口窒窒，她承認主持經驗淺，認識的中文詞彙有限被考起，「我要努力學多些中文形容詞傍身」。她稱做旅遊節目要想辦法抵拒美食誘惑，去德島肥了5磅，手腳都長肉變得很大隻，幸公司沒有投訴。

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