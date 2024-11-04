明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首回應硬闖拍攝風波 蔡卓妍一頭霧水「仲幫襯買咗兩隻碟」

蔡卓妍愕然劇組被指硬闖拍戲︰完全感覺唔到有不快事

【明報專訊】蔡卓妍與張繼聰合演賀歲片《賭鑊金》，早前在徐天佑太太Olive的護膚店內拍攝鬧出疑硬闖風波，她昨日到沙田馬場出席活動，表示當日氣氛很好，還買了兩隻碟送給容祖兒，不察覺有不愉快，事後得悉事件感愕然。同場李麗珍女兒許倚榕被爆與張明偉拍拖，她稱是媽咪介紹認識，覺得對方很幽默搞笑，27歲的她不心急結婚，正嘗試做幕前，想跟媽咪合作拍戲。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

蔡卓妍（阿Sa）昨日與許倚榕、陳曉華、郭珮文、關智斌、陳百祥、黃杏秀、應屆港姐倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤等到馬場出席活動。阿Sa一身迷人Pink Lady打扮擔任活動大使，表示上次到馬場獲李丞責師傅畀貼士，贏了少少錢，今次爸爸給她頭場心水，跟同事一齊下注，結果全軍覆沒，笑指爸爸似做足功課，心水馬賠率高，但原來是「山埃」，不過都是投注少少玩吓。

阿Sa：劇組會刪走那場戲

阿Sa談到賀歲片《賭鑊金》硬闖拍攝風波，她感愕然道：「見到咁嘅事有少少『吓』，乜咁樣呀！當日我在場拍攝，完全感覺不到有不愉快事，店員沒異樣，我都好開心，見店內有碟印了容祖兒的歌詞，我仲幫襯買咗兩隻碟送畀祖兒。」她稱劇情講述去支持小店；在街外拍攝時巧遇相識多年的徐天佑，大家有講有笑，不明白點解會搞出不快和誤會。她聽劇組講好似會刪走那場戲，相信事件對電影不會有影響。

阿Sa稍後赴美加3星期展開Twins巡迴演唱會，聽到容祖兒病了，警惕自己要保持身體健康，她笑說：「我日日食維他命C，吊住條命先。好彩在美加演出有幾日空檔，打算去景點遊覽 ，也想去睇騷。」祖兒提過想加入Twins遊美加。她指祖兒病到失聲，不忍心撩她去玩，「健康最緊要，希望她先養好身體。我今年犯太歲，問師傅攞了張風水秘方都適合她，提她避開瞓病位」。

許倚榕讚男友張明偉幽默搞笑

27歲許倚榕稱媽咪李麗珍懶得打扮，派她做代表出席。提到與張明偉大方認愛，她透露已拍拖一段時間，「是媽咪先認識對方，然後介紹給我，未拍拖已見過家長」。她讚男友性格幽默搞笑，大家都曾在外國讀書，興趣相近，「他教我配音，一齊拍短片又去行山」。她稱不心急談婚論嫁，希望趁年輕多汲取工作經驗，入行發展後正慢慢適應，不抗拒與媽咪合作拍戲，可嘗試演姊妹，「我演家姐，她做妹妹，很多人說她童顏，外表看似比我後生，在家中都是我照顧她較多」。

陳曉華練唱歌進軍樂壇

陳曉華在劇集《巾幗梟雄之懸崖》播出後人氣再升，接到不少商演工作，經常中港兩地走。她透露昨日凌晨才回港，早上出席馬場活動，工作密集令她很開心，因太喜歡工作。是否豬籠入水？她笑認默默掙，原本想儲錢買樓，現在再考慮，看有否其他更好投資，想賺多些錢傍身及照顧家人和愛犬。她自認沒做生意頭腦，亦不敢投資股票，怕忙拍劇錯過股市升跌，影響賺蝕，等放長假才嘗試鑽研。她自爆有意向唱歌方面發展，有向監製自薦唱劇集插曲，但至今未遇到伯樂，「我有練唱歌，好努力推銷自己成為未來歌手」。有否叫緋聞男友朱敏瀚做白老鼠聽你唱歌？她避談感情事，「已有白老鼠，11月中去馬來西亞、新加坡做商演，到時等觀眾評價我是否魔音」。

郭珮文難敵美食肥5磅

郭珮文與倪樂琳性感打扮搶鏡。郭珮文在旅遊節目《自駕德島》有水著浸溫泉鏡頭，引起很大迴響，她開心及多謝大家支持，只是盡量配合拍攝。不過她品評美食時顯然口窒窒，她承認主持經驗淺，認識的中文詞彙有限被考起，「我要努力學多些中文形容詞傍身」。她稱做旅遊節目要想辦法抵拒美食誘惑，去德島肥了5磅，手腳都長肉變得很大隻，幸公司沒有投訴。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕郭珮文 陳曉華 蔡卓妍（阿Sa） 張明偉 倪樂琳 許倚榕 賭鑊金

上 / 下一篇新聞