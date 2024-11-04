明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

受《選角》參賽者感動 謝君豪：任導師辛苦但喜歡

【明報專訊】謝君豪（豪哥）、陳湛文昨日到九龍灣出席ViuTV選秀節目《選角》記者會。擔任導師與策劃人的豪哥表示訓練學員不難，但有些學員太進取，自己要避開眼神接觸才可以去廁所及放工，他說：「排戲就無覺好瞓，雖然辛苦但喜歡，見到學員成長好感動，亦希望幫到想演戲的人」。

陳湛文「食螺絲」瞓唔着

陳湛文首次擔任選秀節目主持，自認沒什麼天分，做過才知強尼與森美好勁，「我都有壓力，豪哥就話排戲瞓唔着，我『食螺絲』都會瞓唔着」。豪哥演出電影《焚城》成為下半年最高開畫票房港產片，他十分開心，稱覺得老闆江志強癲癲哋，這市道仍肯花巨額投資。對於慈善月曆被嫌造型不夠大膽，他笑說：「點先夠大膽呀？我現在向他們挑機，叫他們學我拍濕身照和拍MV啦！」

陳映影專心追夢 無聯絡MC

《選角》參賽者陳映影（Santis）表示參加節目認識一班新朋友，還可從謝君豪等導師身上學到不少演戲技巧，自爆在節目中曾忍不住喊。談到曾與張天賦（MC）傳緋聞，她表示跟對方已沒聯絡，「這傳聞已咸豐年前，自此我沒有任何感情生活，清楚要專注事業，我的夢想是做演員，沒特別擔心緋聞會影響追夢」。另一參賽者王耀宏亦曾失控爆喊，稱不知是感動還是壓力，見其他參賽者喊就忍不住。他開心可嘗試不同角色和度劇本，自爆以前上戲劇堂開直播演黑幫人物，被網民留言鬧做得差，令他懷疑自己是否適合演戲。

記者：林祖傑

相關字詞﹕王耀宏 陳映影（Santis） 選角 陳湛文 謝君豪（豪哥）

上 / 下一篇新聞