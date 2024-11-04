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娛樂

《中年好聲音2》組5人女團MISSY 12月麥花臣開騷

【明報專訊】參加《中年好聲音2》的陳譽文（前名陳燕娜）、陳芊芸（前名陳蒨葶）、林思彤、王玥及陳俞霏昨日於尖沙嘴舉行記者會，宣布組成新女團MISSY正式出道，成為首隊由《中年好聲音》比賽誕生的女團，同時透露12月10日於麥花臣場館舉行《Raise Your Voice Concert》。她們表示以5種不同女性風格，展現「Women Power」感覺，鼓勵大家突破自我，勇敢追夢。

王玥：珍惜踏舞台機會

昨日活動吸引逾百粉絲帶備打氣手幅及燈牌到場，MISSY以型格造型亮相，粉絲歡呼尖叫，氣氛熱鬧。對於組女團，她們感到興奮，陳譽文一度眼濕濕說：「我們幾個由《中年好聲音2》比賽成為好朋友，關係好似家人。」林思彤拍拍她安慰說：「我們能夠夢想成真，成功出道，要感激公司信任，以及粉絲支持，我們會繼續努力，做好每個作品。」問到演唱會準備情况？王玥笑稱見4名隊友多過見家人及朋友，「我們非常珍惜這次踏上舞台的機會，最近很努力排舞練歌，希望將最好一面展現給大家看」。

陳俞霏創作第一首團歌

陳芊芸表示無論演唱會主題、歌單編排、舞台設計、造型、化妝，她們都費盡心思，笑言說不定還會有特別嘉賓。

MISSY新歌《Flow With Us》由陳俞霏作曲及監製，她說是自己最認真做的一首歌。活動上與粉絲玩默契遊戲，大會為陳芊芸及陳俞霏送上生日蛋糕，粉絲合唱生日歌，兩人送飛吻答謝。

娛樂組

相關字詞﹕陳俞霏 王玥 林思彤 陳芊芸（陳蒨葶） 陳譽文（陳燕娜）

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