楊茜堯被羅子溢認清真面目 林夏薇變壞人令老公失眠

林夏薇表示老公很忙未有細心看，但表明接受不到老婆變壞人，「因為老公睇戲好投入，以前睇《收規華》見我畀人賣落妓寨，覺得我好慘，驚到失眠，現在見我變壞又失眠，為免影響他專心工作，還是不要令他失眠」。對於被指內鬥爭視后，林夏薇表示證明這部劇有熱度及有話題，是一件好事，獎項方面則沒想過，「我最開心是演到卓慧雲這角色，下次想演更壞的角色」。楊茜堯認同，「我覺得不要講內鬥，大家都好畀心機去演，邊個攞獎都開心，亦不會對我們有影響，我抱平常心」。

黃翠如否認到內地養胎

傳懷孕的黃翠如上落樓梯要人攙扶，又不時按着腰，孕味甚濃，她說：「好對唔住大家，知道大家都會問同一個問題，我只得一個答案，就是如真的有好消息，我一定會同大家講。」翠如表示早前到內地工作，不是傳聞中去養胎，「之後公司好似無安排什麼工作給我，事先聲明，不是我推工作」。

記者：林祖傑