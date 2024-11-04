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娛樂

楊茜堯被羅子溢認清真面目 林夏薇變壞人令老公失眠

【明報專訊】楊茜堯、林夏薇及黃翠如等昨日到荃灣宣傳無綫台慶劇《黑色月光》。對於有內地網民指該劇復仇情節看得爽到令人乳腺暢通，楊茜堯笑說：「這件事對女性來講很重要，關乎健康問題，所以看這部劇就會身體健康。」她稱拍攝時大家也沒想過之後會有什麼結果，純粹做好自己本分，但相信對女性觀眾來說會比較吸引。老公羅子溢可有追看？她說：「有，老公話我在家中只是演戲，扮賢妻良母和好媽咪的角色，其實劇中角色才是我真面目，話我本色演出，現在他不敢得罪我。」

林夏薇表示老公很忙未有細心看，但表明接受不到老婆變壞人，「因為老公睇戲好投入，以前睇《收規華》見我畀人賣落妓寨，覺得我好慘，驚到失眠，現在見我變壞又失眠，為免影響他專心工作，還是不要令他失眠」。對於被指內鬥爭視后，林夏薇表示證明這部劇有熱度及有話題，是一件好事，獎項方面則沒想過，「我最開心是演到卓慧雲這角色，下次想演更壞的角色」。楊茜堯認同，「我覺得不要講內鬥，大家都好畀心機去演，邊個攞獎都開心，亦不會對我們有影響，我抱平常心」。

黃翠如否認到內地養胎

傳懷孕的黃翠如上落樓梯要人攙扶，又不時按着腰，孕味甚濃，她說：「好對唔住大家，知道大家都會問同一個問題，我只得一個答案，就是如真的有好消息，我一定會同大家講。」翠如表示早前到內地工作，不是傳聞中去養胎，「之後公司好似無安排什麼工作給我，事先聲明，不是我推工作」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕黑色月光 黃翠如 林夏薇 楊茜堯

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