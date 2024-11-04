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娛樂

戥姜糖早半個月紮營霸位辛苦 Anson Lo任阿姐個唱嘉賓拒著黑絲

盧瀚霆首回應疑遭KC藐嘴事件 戥姜糖提早半月霸位辛苦
魏浚笙自稱只有中等顏值 未敢全裸上陣拍月曆

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）、魏浚笙（Jeffrey）、周殷廷及女團COLLAR等前晚演出《西九音樂節：越流行》。Anson Lo壓軸出場，穿白色西裝背心真空上陣，跳到全身濕透惹粉絲尖叫，為答謝支持，他即場將粉絲暱稱由「神徒」改為「神徒BB」。他除疼惜自己的粉絲外，亦關心MIRROR隊友的粉絲，戥姜糖（姜濤粉絲暱稱）半個月前紮營霸位辛苦。Jeffrey拒認高顏值，未敢全裸影月曆。以性感造型打頭陣的COLLAR稱打足底防走光，落力跳唱大感吃不消。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Anson Lo連唱10首歌，快歌佔7首，跳到大汗淋漓。他笑稱熒幕太高清，大家看得很清楚汗水及溶妝會好恐怖，但他不是驚，抹汗只是做樣。他稱綵排時陽光猛烈，想起粉絲排隊睇騷很辛苦，要感謝「神徒BB」支持。是否以後叫粉絲做「神徒BB」？他說：「睇情况及場合，可能會叫『BB豬』，但永遠都係『神徒』。」

不覺KC無禮貌 公司不會雪藏藝人

Anson Lo早前在記者會跟黃家灝（KC）打招呼疑被對方藐嘴，事後傳KC因此遭公司雪藏。Anson Lo說：「我沒去了解，不覺得他無禮貌，只是純粹打招呼，他輕鬆向我點頭，我沒介意，工作上很少接觸，之後沒見過面。我在公司多年，未聽過有藝人被公司雪藏，現在有否新制度不太清楚，我們不屬同一經理人團隊，祝所有藝人也一切安好。」

商台叱咤頒獎禮今日在昂坪市集舉行記者會，問可有信心冧莊叱咤「我最喜愛的男歌手」？Anson Lo說：「攞到一定好開心，攞不到也不會不開心，都是抱順其自然心態。」對於姜糖提早上山霸位惹投訴，他說：「他的粉絲都辛苦，任何藝人粉絲要霸位都辛苦和痛苦，有個伴互相照顧好一點。至於是否太早霸位，是自由選擇，我們出道第6年，時常收到投訴，無論投訴是否關自己事，我都想向被粉絲影響到生活的人講聲不好意思，無論任何原因都好，也希望大家體諒。」

Anson Lo提到獲汪明荃（阿姐）邀請擔任其演唱會嘉賓感驚惶失措，未肯透露到時會跟阿姐合唱什麼歌。會否一起穿黑絲襪跳唱《熱咖啡》？他笑說：「阿姐著黑絲襪梗係靚，我著黑絲襪梗係唔得啦！嚇死人咩！不過阿姐有叫我著全黑襯佢。」問到曾傳他參演的電影《重慶大廈》爆出爭議已解決，Anson Lo澄清從沒答允參演，只曾去試鏡。

與周殷廷合唱 Jeffrey自認中顏值

Jeffrey一身斯文Look獻唱多首歌，還首次唱快歌《Never Say Never》。他表示十分享受，但自問跳舞不是專長。他與周殷廷合唱，對方形容這個組合是「顏值巔峰」，Jeffrey說：「顏值人人都有，只是高或低，我是中，他當然是巔峰，很有型。」雖然首次與周殷廷合作，但他們常用同一音樂監製，被指一樣喜歡「扭音」。談到拍攝電影《焚城》月曆被嫌未夠性感？他稱外國有消防員為慈善月曆全裸拍攝，自己不敢學，只能接受赤膊。

COLLAR全員露腰曬性感

COLLAR打頭陣跳唱4首新歌，全員露纖腰外，過半隊員露出內褲邊騷性感，隊長沈貞巧（Gao）上身更透視誘惑。她們表示演出興奮又緊張，陳泳伽（Winka）稱連續跳唱4首新歌實在太瘋狂。王家晴（Candy）唱完不停爆汗。李芯駖說：「因為第一次連住又唱又跳，差點被頸鏈打到個鼻和眼。」Gao表示已打足底，原本打算在打底衫上寫「打底」兩個大字，「想睇吓大家睇唔睇到，所以好安全」。邱彥筒（Marf）表示太忙，未能在萬聖節睇Candy主演電影《邪Mall》感可惜，她在萬聖節玩絲襪笠頭化「老笠妝」，覺得好成功，「年年都在家中玩，驚行出街有人報警」。

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相關字詞﹕西九音樂節：越流行 周殷廷 魏浚笙(Jeffrey) 盧瀚霆（Anson Lo）

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