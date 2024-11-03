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娛樂

【開箱】《社長的菜單》 韓智賢「亂入」小說世界戀李相二

【明報專訊】韓國影視作品大受歡迎，供不應求，難免鬧劇本荒，外傳成為最佳「出路」；申敏兒與金永大合演的《因為不想吃虧》，早前在有線頻道tvN播出，收視徘徊3%至5%，卻衍生出兩集短劇《社長的菜單》，由《因》劇男女配角李相二及韓智賢主演，10月3日在韓國影視串流平台TVing播出，香港觀眾可在Prime Video收看。

短短兩集 情節緊湊爽快

《因為不想吃虧》男女配角感情線講述「19禁」網絡小說作家南紫妍（韓智賢飾）是孫海英（申敏兒飾）室友，年幼時曾寄養在後者家中，視對方如親人。富三代兼孫海英公司的CEO福奎賢（李相二飾），因發現母親是紫妍的忠實讀者，因而成為紫妍的「黑粉」，加上奎賢秘書呂河俊（李有鎮飾）是紫妍暗戀多年的舊同學，三人之間感情錯綜複雜。

《社長的菜單》延續南紫妍與福奎賢的愛情故事，還加插奇幻元素；講述南紫妍因為福奎賢的惡意留言飽受折磨，於是控告對方，奎賢寫悔過書懇求紫妍原諒，但她堅決不撤告，稱男方死去才會原諒他。紫妍其後目睹奎賢遇上車禍並嚇暈，醒來後發現自己走進筆下小說《社長的菜單》世界，變成小說女主角徐妍書；讓紫妍更驚訝的是，奎賢變成小說男主角姜河俊，她的初戀對象呂河俊則變成出軌前男友金道謙。

《社長的菜單》僅2集，合共兩小時，約一部電影的長度，但情節緊湊、爽快；雖然圍繞紫妍筆下「19禁」網絡小說，其實沒有裸露場面，牀戲也是輕輕帶過。「劇中劇」爆笑情節才是最大看點，有點像《意外發現的一天》女主角走入小說世界後，「生活」不得不跟着「劇情」走，及後男主角意識到自己只是「小說人物」。

劇中提及的網絡小說《社長的菜單》十分有趣，講述營養師徐妍書任職於GB Electric，主要工作是為社長姜河俊研製香腸，助他找回兒時品嘗過、難以忘懷的味道。徐妍書一直無法製作出該款香腸，社長不斷要求她重做，妍書因此冷落男友，分手收場；她遷怒社長，兩人卻意外發生一夜情，並演變成火辣的辦公室戀情，例如二人會在冷凍倉庫偷情，公司飯堂出炸豬排菜單時，是女向男提出性行為的「暗示」。因此當南紫妍「走進」小說世界後，看見惡評網民變成姜河俊，還被迫與他談情，大為崩潰，場面搞笑。

外傳劇陸續有來

笑點之外此劇也有感性部分；變成徐妍書的南紫妍，為了返回現實，不得不先順着小說情節演下去。過程中開始對姜河俊產生好感，即使兩人明白一切只是虛構，仍珍惜相處時光；紫妍也明白到小說靈感來自其經歷，所以小說世界其實是她人生的一部分，帶出戲如人生，人生如戲的信息。

《社長的菜單》作為《因為不想吃虧》的外傳，把配角的故事完整呈現，韓智賢與李相二的表現亦出色。另外，韓國近期推出不少外傳劇，如《秘密森林》系列的《或好或壞的東載》、Netflix電影《格殺福順》劇集《螳螂》等，且看這些衍生作品能否殺出一條新血路。

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