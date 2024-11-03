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娛樂

為《溜進我心的陽光》角色 池松壯亮學溜冰半年被取笑

【明報專訊】《耶穌真係落咗嚟》奧山大史執導的《溜進我心的陽光》，入選第21屆香港亞洲電影節，暫定12月在港上映，奧山早前與男主角池松壯亮來港，並接受本報訪問。

《溜進我心的陽光》以北海道為背景，講述一名男童在練習冰上曲棍球的空檔，被女孩優雅的花式溜冰姿態吸引，迷上這運動。女孩的教練留意到他的目光，還從對方身上看到年輕的自己，於是免費教他溜冰，還安排他與女孩參加雙人花式溜冰比賽。怎料女孩發現了教練的秘密，令所有安排一夕之間全部打亂。

曾合作紀錄片互相欣賞

導演奧山大史自言學習花式溜冰7年，一直想拍相關的電影，尤其遇上池松壯亮及二人民謠組合Humbert Humbert的歌曲《My Sunshine》，更推動他開拍《溜進我心的陽光》，「拍攝紀錄片《Human Odyssey》時結識了池松，他一直是我最想合作的演員之一」。池松同樣很欣賞奧山，大讚對方有才華，單靠眼神已明白彼此的想法，故很想再合作。池松透露奧山起初只給他6頁紙的資料，「通常看到這樣都不會接拍，但又想嘗試跟他一起創作這部電影」。池松解釋沒參與電影創作，只是當導演需要別人的意見時，他會站在演員角度表態。池松表示本來完全不會溜冰，為此片學習了半年，稱溜冰教練一角是他出道以來最難演的角色，「起初連行直線都不能，被溜冰場內的小朋友取笑」。

奧山大史表示沒刻意找懂得溜冰的童星演出，先是僥倖地遇到很會溜冰的越山敬達，繼而找溜冰選手試鏡，才選定中西希亞良。池松壯亮戲中與兩名小演員有許多對手戲，稱年紀差距大之外，他們也沒什麼演戲經驗，只好多溝通，讓兩人在開心的環境下演出。

池松壯亮透露兒時夢想是做超人或棒球選手，入行後演出電影《新·幪面超人》，算是達成了夢想；他又謂小時候曾用心練習棒球，但技不如人，演員之路反而更順利。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

相關字詞﹕中西希亞良 越山敬達 奧山大史 池松壯亮 溜進我心的太陽

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