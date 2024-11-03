【娛樂場】《裡應外合》導演袁劍偉：小製作大實驗

網民：究竟睇咗乜嘢？

《裡應外合》是動作與奇幻題材，楊天宇外形帥氣，片中不時騷肌拍打鬥場面；馬思惠演打女，她是英皇女團VIVA其中一員，打得之餘又可以走女團可愛風。《裡應外合》是冷門電影，網上也有討論度，有看了電影的網民分享觀後感，「究竟自己睇咗乜嘢？」

夢境神話交織成謎團

電影講述在獸醫診所工作的徐澤明（楊天宇飾），意想不到地步入一段超現實、像神話般的瀕死回溯之旅，當往事像一部快轉的電影般在眼前展開時，他才驚覺這一切的起點竟是一隻死去的老虎狗。一名無理的顧客帶着老虎狗的遺體，怒氣冲冲地指控徐澤明，後者在正義感驅使下反擊，不料招致顧客圍擊，在生死關頭，一名神秘老人（藍靖飾）突然現身，似乎是來救贖徐澤明。然而接下來的發展卻出乎意料，危機不減反增。在這一切發生的同時，整個世界開始變得異常魔幻，夢境和神話交織成一個又一個的謎團。這個世界似乎在告訴徐澤明，「夢是我們共同的神話，而神話則是我們共同的夢」。面對如此超現實的挑戰，徐澤明能否戰勝死亡的陰影，找到生命的出口？從夢境、神話和現實中蘇醒，成為兩個世界的王者？張繼聰片中飾演壞蛋角色。

導演：頭25分鐘會一頭霧水

外界對《裡應外合》反應兩極，導演袁劍偉稱是意料中事，「感謝喜歡這部電影的影評人，當然也多謝不喜歡這部電影的朋友給予的意見，畢竟實驗是有風險的，可能寫得太瘋狂、太複雜」。觀眾對故事不解，袁劍偉在香港電影編劇家協會的facebook撰長文解釋，稱這是小製作大實驗，戲名也講明了故事內容，「『裡應』是徐澤明在頻死邊緣重新經歷一次旅程來救活自己，『外合』是母親在醫院不要命地搶救自己的兒子。瀕死的定義是從死亡中回來，才算是瀕死經驗，未能回來就是死了，我看到的是從死亡中尋找生命，在瀕死中再次經歷生死，在這些經驗中找到力量。」他續道：「第一幕，大約25分鐘會好混亂，觀眾會一頭霧水，但如果接下來沒離開戲院，慢慢便會發現tightening all the loose end的樂趣。」