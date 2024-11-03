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娛樂

陳柏宇提議幫江若琳湊仔 吳若希無意追B

【明報專訊】陳柏宇、江若琳及吳若希昨日帶同小朋友出席「家家玩到創遊學團」，大合照時，陳柏宇女兒陳羿辰（Abigail）十分活躍，做拱橋、一字馬及打側手翻。江若琳16個月大兒子蕭立鈞（Owen）不習慣現場太多人突然爆喊，吳若希兒子Kylian立即遞上氣球公仔逗他開心。

陳柏宇：女兒愛表演又怕醜

陳柏宇說：「Abigail表演欲強，要她企定定影相又怕醜，她有上跳舞班，一字馬難不到她。（會否培育她成為運動員？）不會刻意，現在讀書要能文能武，她稍後會學游水。」他指Abigail很喜歡BB，經常攬住Owen惜。會否追多個小孩給Abigail惜？他說沒此打算，並向江若琳提議託管Owen，笑言早上帶過來，晚上接走。江若琳承認Owen因見不慣大場面爆喊，性格似足老竇蕭唯展好驚青，「乜都驚得一餐，所以我每日帶Owen出街見人練膽量。暫時無意再追B，照顧Owen又要工作已很勞累，待他兩三歲才考慮」。

吳若希兒子Kylian今天4歲生日，會為兒子搞生日派對及送上蜘蛛俠玩具，「兒子大得好快，以前肥嘟嘟好多肉，現在變瘦B，但在我心目中依然是BB」。提到Kylian很會照顧小朋友，吳若希稱兒子性格大方愛跟人分享，但她暫時無意追B，「一子一女已用盡我的精力，他們現在長大了，我才有時間出外工作，今年不停飛，去內地拍劇和巡唱等，最近才返港。（豬籠入水？）希望掙多些錢，給小朋友有更好的學習環境」。

記者：柯美

相關字詞﹕陳羿辰（Abigail） 何少弘（Kylian） 蕭立鈞（Owen） 吳若希 江若琳 陳柏宇

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