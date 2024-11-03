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娛樂

攻小巨蛋再現危險鏡頭 劉德華高台趴低執咪嚇驚粉絲

劉德華台北開騷指向朱麗蒨叫老婆 高台邊出意外 畫面驚險

【明報專訊】63歲劉德華原定周四晚（10月31日）起一連4日在台北小巨蛋舉行《今天……is the Day巡迴演唱會》，但首場受颱風影響取消，改於昨日中午12時補場，即一天內連唱兩場。劉德華初體驗開日場，狀態大勇，在舞台上跳唱表現自如，面對歌迷熱情，他一度感動哽咽，認為辛苦是值得。有指太太朱麗蒨與女兒劉向蕙前晚低調捧場，而且又有小意外發生，劉德華站在升降台上唱歌時，手上咪高峰突然跌落，他趴下尋找，令全場粉絲嚇一跳。

前晚本來第2場演唱會變成頭場，劉德華（華仔）開騷其間站在5公尺高的升降台上獻唱，掀起全場歡呼聲；不過他表演時卻再次發生意外，當時華仔興奮地跟粉絲招手，準備把手上的咪高峰從左手換到右手時，咪高峰突然從手中滑落，當時他身處舞台邊，顯得有點慌張，之後臨危不亂，決定整個人趴在台上伸手入空隙尋找，最後找到咪高峰才站起來，並向觀眾展示咪高峰說︰「我試試看，還能聽到？」

妻女低調捧場

向來低調的劉太朱麗蒨，有台灣傳媒稱發現她與女兒劉向蕙低調到場欣賞，華仔唱《我和我追逐的夢》時說有個夢想，就是和粉絲成為家人，隨即指着台下叫「她是我老婆」，其所指的方向正好是朱麗蒨所在的位置，引起粉絲一陣尖叫。不過華仔後來解釋，所有歌迷都跟他情同家人，更表示願意當國民老公，他說︰「你們如果沒有人要，記得來找我，我養你們！我娶你！」他感謝歌迷陪伴40年，「只要你們願意，我80歲還在唱，只要你們願意，我100歲還拍片，只要你們願意，我120歲也陪你們變老」。令歌迷感動。

首次中午開演唱會

據知華仔前晚演出後休息數小時，昨早上6時便到場館綵排，中午時狀態大勇現身舞台，他心情大靚說︰「我沒試過中午開演唱會，不用擔心，我們假裝是前天（31日）晚上，我們從頭再來！在過去的那一天，我在網上看到那些等了11年的粉絲，你們在嗎？接下來，我希望你們分開兩邊，我真的好久沒聽到你們告訴我你愛我，可以吧？」觀眾分成兩邊分別高呼「劉德華」、「我愛你」，令華仔開懷，並選唱《謝謝你的愛》答謝。華仔唱得起勁，歌迷反應熱烈，尾聲時感動哽咽說：「這輩子有你們夠了！因為有你們，我在你們面前就是最帥的、最會演的、隨時可以開演唱會的。」華仔騷後窩心說：「現場的觀眾很犀利，辛苦都是值得的！他們畢竟等了11年！」

娛樂組

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