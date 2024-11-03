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娛樂

《焚城》累收逾380萬成開畫票房冠軍 魏浚笙騷麒麟臂 阿Dee要做謝票王

《焚城》首日累積票房逾380萬 破下半年港產片開畫紀錄 何啟華想做謝票王

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、謝君豪、林家熙及王丹妮等前晚齊以制服look現身，聯同王菀之、許恩怡到尖沙嘴的戲院為電影《焚城》謝票。該片首日上畫累積票房衝破380萬元，成開畫票房冠軍，同時成為2024年下半年最高開畫票房港產片，在淡市創下理想成績。

Jeffrey正為新戲操肌大騷麒麟臂，贏得觀眾尖叫聲。他表示仍未達標，現階段只是三分之一，希望練到8嚿腹肌。電影公司推出月曆慈善義賣，他表示打算買多幾個放滿家中角落。阿Dee表示買來送給父母，如觀眾反應熱烈，他的謝票服裝會愈來愈大膽，希望嘗試穿全套「黃金戰衣」謝票。他又透露已度期不停謝票，「狀態真係有啲似燒雞翼，我鍾意食，有得謝就會去謝。我和經理人討論過，可否申請定健力士世界大全，到20年後可以成為『謝票王』，謝到不能再謝，用生命換個紀錄回來」。

《焚城》與《破•地獄》合作推出1000套限量120元套票，於3小時內售罄，阿Dee說：「勁開心！希望可以刺激觀眾入戲院的意欲。」提到游學修憑電影《看我今天怎麼說》角逐金馬影帝，阿Dee替對方開心，不會刻意追趕對方成績，「這些際遇不用太執著，最緊要做好自己的事，機會來的時候就會來，可能年紀大了，心態是有得做就做」。

記者：林祖傑

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