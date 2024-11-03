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娛樂

減產因下不了筆非江郎才盡 杜琪峯自認陷人生低潮失去靈魂

【明報專訊】69歲杜琪峯拍攝電影40多年，作品無數，但近年產量不多，他最近接受BBC News中文訪問時，透露因受香港環境影響，自己正處於人生低潮、失去靈魂，不是不想拍戲，是下不了筆，有好多懷疑，並非江郎才盡。至於拍攝的電影《黑社會》系列第3集，他稱2010年已有構思，但覺得社會氣候不太適合，已擱置了。

杜琪峯共獲得3次香港電影金像獎及3次金馬獎最佳導演，近年明顯減產，最近一部個人執導電影是2019年《我的拳王男友》。他接受BBC News訪問，被主持問到原因，表示不是不想拍戲，而是下不了筆。他稱受香港環境影響，正處於人生最低潮，「感覺到原來人好脆弱，如果郁了一些東西，是你平常習慣了的，其實原來會影響到你好多思維，在這環境下，我以前在構思上同對電影的信心好強，這幾年會覺得有好多懷疑，變了諗完一次又掉了，諗完一次又掉，都不知想了幾多，究竟是我想要定我作狀㗎，找不到真的自己」。

放棄到外地拍戲機會

杜琪峯稱現時有一部電影正開拍，但拍吓停吓，開幾日工又停，幾個月才開一日工。他稱不是江郎才盡，但覺得不能變出什麼東西。主持問到原因是什麼？他笑言︰「我諗你知過我。」他感慨說：「我一直堅持在香港拍戲，香港對我好重要，我覺得現在無咗靈魂，包括我同香港，要等到有些事改變我的觀念，因為價值觀不同了的時候，好多事都覺得錯，是否要將我的價值觀完全改變呢，這個是我好大的問題。」問到原本的靈魂是什麼？他說：「自由，言論的自由，簡單來講是人權同自由。我會覺得是同我生活了幾十年的香港有好大分別。」他透露曾有好多機會去外國拍戲，但拒絕了很多與外地片商合作的機會，他說：「原因是我連香港、自己成長地方的文化都捉得不夠準，如何去描述其他人的事。香港現在的情况，電影工業及藝術各方面的事，都不是一個好的時代。如果個個都離開，在我的世界來講就覺得背叛了香港，但留下來又不知想做什麼。」是否經歷最難的時期？他稱算是，「以前無錢不代表沒理想，可能我未習慣，看是否繼續自己的電影世界，征服自己，或學習如何去做」。

因社會氣候擱置拍《黑社會3》

提到執導的電影《黑社會》系列，很多人關心第3集何時拍？杜琪峯透露劇本早在2010年構思好，曾想拍《奪命金》前開拍《黑社會3》，但當時感覺社會氣候不太適合，各種原因擱置了，「片中所想的橋段，真的發生了，細節我不講」。他認為黑社會都變了，如果再拍又未必會是這個題材，要捉緊時代脈搏，是作者對時代的感覺，或者2034年拍到，等香港畀回感覺他。主持問過去「鮮浪潮」有多條參賽短片未能通過電檢，杜琪峯指審查不止是電影界，而是整體社會都面對「有條線」，寄語年輕電影人「要聰明啲去走創作路線」。他認為有規矩要遵守，如要堅持，是自己的選擇。

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