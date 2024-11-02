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娛樂

【開箱】《絕命狂逃》 李帝勳「脫北」賭命 具教煥「軍官」未能出櫃

【明報專訊】復常多時，韓國電影票房一直未能回復新冠疫情前水平；截至11月，今年只有《破墓》及《犯罪都巿：鐵拳清算》兩片破千萬入場人次。大製作不再是票房保證，取而代之是中小型電影，憑低成本好口碑，才有機會突破收支平衡點，像《模範的士》李帝勳與《D.P：逃兵追緝令》具教煥合演的《絕命狂逃》便是一例，製作費100億韓圜（約5600萬港元）；200萬入場人次可封蝕本門，該片今年7月在韓國上映，錄得256萬入場人次有錢賺，還打入年度票房榜第7位。最近於第21屆香港亞洲電影節放映，昨日（1日）起在Now爆谷台上架。

《絕命狂逃》由《扮工女團補英班》李鍾泌執導，《逆權司機》團隊製作。故事講述最接近韓朝軍事分界線的朝鮮中士逵南（李帝勳飾），一直嚮往圍牆另一邊的生活。他服役10年，臨近退役之際，決心冒險逃亡，展開計劃多時的「脫北」大計，卻遭從小相識的保衛部軍官賢相（具教煥飾）多番阻撓。

節奏明快 動作場面豐富

此片節奏簡潔明快，有豐富的追逐及動作場面。片長94分鐘，導演李鍾泌充分利用時間，緊張氣氛貫穿全片。退伍在即的逵南，每晚偷偷起牀，視察逃亡路線，記下路途中地雷位置，還計算好時間，準備在退伍當日大逃亡。可惜人算不如天算，天氣預告將下暴雨，逵南必須趕在暴雨來臨前離開。下級士兵東赫（洪思彬飾）得悉他的逃亡大計，要求同行，逵南反對，東赫卻擅自出發，被軍方發現，兩人一同被捕。

二人原以為勢必被判死刑，調查逃兵的保衛部少佐賢相此時來到邊境，看在與逵南相識多年的情分，將他從逃兵轉為追捕逃兵的英雄，救其一命。然而逵南未有放棄逃亡大計，還從更遙遠的軍營展開。賢相設法追捕逵南，上演鬥智鬥力的追逐戰。

宋江客串演具教煥舊友

此片看點大致分為幾方面；首先是逵南逃亡的成與敗，他隨機應變克服難關的過程，增添緊張感與趣味，例如被槍手伏擊，逵南會用血水塗滿臉扮死，趁槍手鬆懈時逃走。第二是在逃跑過程中，逐漸帶出逵南的過去與思想。他自小想成為冒險家，加上雙親離世，沒有顧慮，為了投奔自由，決定一博，帶出年輕人追逐夢想的信息。電影還融入韓朝之間獨有的政治與軍事特色，還多次強調「南方會是天堂嗎？」逵南早知韓國不一定是天堂，但「至少我能夠失敗，至少我能決定自己的命運」，道出有自由及選擇權利的重要。

第三是神秘莫測的賢相，在朝鮮掌握權力，但他似乎並不高興。賢相在明朗的笑容背後，壓抑自我，隱藏着不能公開的性取向及夢想。扮演賢相的具教煥表現出色，豐富呈現角色的幽默、冷靜、殘酷及天真爛漫的不同面貌。宋江客串演賢相識於微時的鮮于民，出場時間雖短，但簡單一場戲，講述鮮于民懷念與賢相在俄羅斯留學的時光，交代二人的關係，也明白到賢相其實也嚮往自由，想追尋夢想，只可惜現實並不容許，讓觀眾更同情賢相這角色。

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