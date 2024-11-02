《魷魚遊戲2》T.O.P出口殺人 朴成勳戴假髮似宋慧喬

《魷魚遊戲2》新增比賽規則，參賽者可以在每場遊戲結束後，集體投票決定是否繼續，或帶着僅有獎金離開，表面上很民主，其實加強了對人性的試煉。成奇勳力勸眾人停止「玩命」，反令人質疑其動機，他只好承認曾經參賽，「你如果玩過，又何必回來？」其他參賽者隨即起哄，「再來一局！」遊戲主持人黃仁昊（李秉憲飾）透過閉路電視屏幕冷眼看着一切；魏河俊飾演黃仁昊弟弟兼警察黃俊昊，率領同袍擎槍潛入遊戲會場，為故事帶來不可預測的結局。

Netflix早前公布《魷魚遊戲2》新角色人選，除了T.O.P之外，還有《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《黑暗榮耀》朴成勳、《日與夜》梁東根及前女團IZ*ONE成員曹柔理飾演參賽者並在預告片亮相，戴上假髮的朴成勳更成為韓國網民談論焦點，有人覺得他跟《黑暗榮耀》拍檔宋慧喬「撞樣」，亦有網民指其造型似《致我的解離》申惠善，甚至是男扮女裝的《殺人者的購物目錄》李光洙。