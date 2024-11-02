《九龍城寨》日本首映 伍允龍「王九」上身

伍允龍稱接到《九龍城寨之圍城》劇本時，完全不知道要演什麼，導演鄭保瑞叫他笑，他就微笑，但導演不收貨，足足笑了3次才完成，他才明白要演什麼，還即場重演片中「王九」的經典動作及表情，高呼「頂」，惹來全場爆笑。谷垣健治大讚伍允龍演技及功夫皆好，覺得他有種「超能力」。伍允龍稱谷垣的動作指示非常清晰，「原以為要演上世紀八九十年代的動作片風格，原來是要現代」。

Angus Chan透露九龍城寨1994年拆除，片中要重現城寨的成本與風險都很大，花了數百萬美元，還透露所蒐集的資料不少是來自日本，感謝當地幫忙。谷垣健治稱電影在新冠疫情期間拍攝，台前幕後每日往返片場及酒店，已變成一家人，相信因為這樣電影才拍得好。

談到戲中主題之一是傳承，伍允龍勉勵想投身動作片的新一代，可以將自己的影片放上YouTube，或者會有人看到，然後請他拍戲；伍允龍自言小時候在美國的唐人街租錄影帶看動作片，當時已決心將來要成為動作演員。

記者：蘇珮欣