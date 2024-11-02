梁朝偉感激王家衛指導 杜琪峯嘆拍戲自由度減

另一主競賽單元評審杜琪峯昨天與《殺人告白》日本導演入江悠對談，後者稱「從小就愛看港產片」，最喜歡杜琪峯執導的《鎗火》和《放逐》，有傳後者在沒有劇本的情况下完成拍攝工作，杜琪峯直認不諱，「所有畫面和分鏡已在我腦內」。被問到演員如何配合？他笑言：「電影大約拍到三分之一，他們便可掌握導演要求，捕捉到電影的精神。」他承認這並非最好的拍攝方式，不會建議年輕導演模仿。

提及香港影壇，杜琪峯承認自由度不及當年，「如果你想拍戲，必先了解審查制度如何運作；如果你有話要說，必須考慮如何說，以及說得有多真實或清楚」。他強調年輕電影人不應覺得沒有選擇，「如果你不能在香港拍戲，那就去星馬、台灣或者日本，最重要有才華，去到哪裏都可以」。他又呼籲政府及商界增加投資電影，因為這是為年輕電影人創造更多機會的唯一途徑，「我快70歲了，或許還可工作10年，但已是個老人。環境變了，時代變了」。