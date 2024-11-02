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娛樂

《爸爸》唯一港片角逐東京影展大獎 劉青雲演技獲讚 谷祖琳未埋位先喊

【明報專訊】第37屆東京國際電影節放映了不少香港新片，但入圍主競賽單元角逐大獎只有《踏血尋梅》翁子光執導的《爸爸》，前晚在東京日比谷的戲院放映，翁子光聯同女主角谷祖琳及新演員蘇文濤出席映後分享會；有觀衆形容片中劉青雲影帝級演技無可挑剔，完美演繹遭逢巨變前後的情緒和心境變化，稱可能是他從影以來最好的演出，但他有工作在身未能到場。

記者：蘇珮欣

將於12月5日在港上映的《爸爸》，以2010年荃灣15歲少年弒母殺妹案為藍本，講述阮永年（劉青雲飾）回到茶餐廳工作，一切彷彿依舊，妻子準備早餐，兒子在玩電腦遊戲，女兒在照顧三色貓，不過自從那夜，一家人的畫面不復存在。血緣的摯親奪走了生命的摯愛，永年無法忘記逝者，更無法憎恨生者。谷祖琳與蘇文濤入鄉隨俗，在映後分享會用日語跟觀眾打招呼，獲拍掌支持。導演翁子光表示2012年接觸此案，與案中「爸爸」見面，聽對方說故事，「案中父親會寫信給妻子，在獄中的兒子也寫信給父親，我將他們信中所流露的感情，拍成電影」。

有觀眾大讚電影好看，並形容劉青雲影帝級演技無可挑剔，完美演繹遭逢巨變前後的情緒和心境變化，可能是他從影以來最好的演出；亦有觀眾驚訝新人蘇文濤演技成熟，並問谷祖琳與蘇文濤拍攝前做了什麼準備。谷祖琳表示多年前已知翁子光在籌備《爸爸》劇本，感謝對方起用自己演妻子一角；谷祖琳稱拍攝時要掏空自己投入角色，準備工夫似有還無，「劉青雲的演技好好，在片場好易入戲，我經常未開機已經喊」。

蘇文濤首次演戲 喜與劉青雲合作

現年18歲的蘇文濤就讀大學一年級，稱接到演出通知時，非常開心，因首次拍戲，還可以跟劉青雲合作。然而準備過程有點曲折，「起初不懂要如何演繹思覺失調角色，後來想通了，最重要是表達父子感情，戲中父子關係某程度上跟我與自己父親也相似」。

翁子光表示，戲中談及的精神病很常見，社會上不少因精神病而發生的悲劇；他又謂父子關係不能三言兩語表達，希望透過電影能呈現出來。翁子光不忘感謝好友谷祖琳，指對方有家人因情緒病而輕生，還直呼「好鍾

相關字詞﹕蘇文濤 谷祖琳 翁子光 劉青雲 第37屆東京國際電影節 爸爸

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