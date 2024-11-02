明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】黃妍《咖啡 鴛鴦 奶茶》 黃偉文量身打造歌詞

【明報專訊】歌手黃妍（Cath）推出今年第4首個人新歌《咖啡 鴛鴦 奶茶》，上次《告白前先看天氣預報》是輕快歌曲，今次給大家驚喜，是首慢板情歌。Cath介紹這首歌，形容有法國電影浪漫，亦有咖啡、鴛鴦及奶茶的直白貼地，歌曲每個部分也可以細味。作曲林奕匡、填詞黃偉文，為她量身打造虐心情歌。歌詞中「咖啡 鴛鴦 奶茶 能有幾種變化 講穿愛戀只不過是 被誰同化」，咖啡及奶茶比喻一段關係中的兩種人，當一邊是咖啡，另一邊是奶茶，兩者走在一起時定能變成鴛鴦？還是最終總有一邊失去自我？

Wyman表示一直以來都有留意Cath的作品及個人特質，且十分認同當中呈現的文藝氣息，因此今次為黃妍填詞時，就她散發的氣息度身訂做歌詞。Wyman希望能透過《咖啡 鴛鴦 奶茶》將屬於他詞作的傳統廣東歌特質，跟Cath的文青氣質連結，為歌迷帶來新一個面向的「黃妍」。

Wyman將兩種特質連結

Wyman解釋歌詞中「咖啡」及「奶茶」這種二元對立的想法，很大部分是受到demo的旋律引發，他指歌曲的verse與chorus有着很大的對比，分別為他帶來法國電影與傳統廣東歌的感覺，因而在歌詞主題，以至verse及chorus中的用字都別具匠心，前者以較文藝的字詞填寫，後者用上傳統廣東歌較淺白的用字，透過這種歌詞的設計，Wyman希望可以描繪出在樂迷心中黃妍「文青」形象的同時，亦建構出一條連接典型廣東歌以至「黃偉文式」歌詞的橋樑。

Cath形容收到Wyman為自己度身填寫的歌詞時，心情有如「小朋友拆禮物」般，認為Wyman這份具「文青」又「貼地」的歌詞，能反映出自己的性格，更形容Wyman的詞作就如鑄於旋律上，為她錄音與演繹時帶來很大的幫助，「因為首歌唔係我寫，我要學習歌曲melody，有Wyman的歌詞後，我學得超快，超易記！」

Cath擇偶選「鴛鴦」

《咖啡 鴛鴦 奶茶》以飲品形容關係中有着不同個性的兩人，Cath稱自己在當中絕對是咖啡，「因為我每日都會飲咖啡」，又補充因奶茶只能是茶與奶的組合，但咖啡可以有齋啡、奶啡，甚至成為其他組合，她更渴望成為如同咖啡般的人。歌中描寫不同性格的人走在一起，Cath心目中的理想對象，不希望跟自己完全不同，亦不希望跟自己完全相同，「太唔同好似兩個世界溝唔埋，太一樣所有缺點都會放大，所以就要鴛鴦啦！」

相關字詞﹕咖啡 鴛鴦 奶茶 黃偉文（Wyman） 黃妍

上 / 下一篇新聞