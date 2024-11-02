【娛樂場】黃妍《咖啡 鴛鴦 奶茶》 黃偉文量身打造歌詞

Wyman表示一直以來都有留意Cath的作品及個人特質，且十分認同當中呈現的文藝氣息，因此今次為黃妍填詞時，就她散發的氣息度身訂做歌詞。Wyman希望能透過《咖啡 鴛鴦 奶茶》將屬於他詞作的傳統廣東歌特質，跟Cath的文青氣質連結，為歌迷帶來新一個面向的「黃妍」。

Wyman將兩種特質連結

Wyman解釋歌詞中「咖啡」及「奶茶」這種二元對立的想法，很大部分是受到demo的旋律引發，他指歌曲的verse與chorus有着很大的對比，分別為他帶來法國電影與傳統廣東歌的感覺，因而在歌詞主題，以至verse及chorus中的用字都別具匠心，前者以較文藝的字詞填寫，後者用上傳統廣東歌較淺白的用字，透過這種歌詞的設計，Wyman希望可以描繪出在樂迷心中黃妍「文青」形象的同時，亦建構出一條連接典型廣東歌以至「黃偉文式」歌詞的橋樑。

Cath形容收到Wyman為自己度身填寫的歌詞時，心情有如「小朋友拆禮物」般，認為Wyman這份具「文青」又「貼地」的歌詞，能反映出自己的性格，更形容Wyman的詞作就如鑄於旋律上，為她錄音與演繹時帶來很大的幫助，「因為首歌唔係我寫，我要學習歌曲melody，有Wyman的歌詞後，我學得超快，超易記！」

Cath擇偶選「鴛鴦」

《咖啡 鴛鴦 奶茶》以飲品形容關係中有着不同個性的兩人，Cath稱自己在當中絕對是咖啡，「因為我每日都會飲咖啡」，又補充因奶茶只能是茶與奶的組合，但咖啡可以有齋啡、奶啡，甚至成為其他組合，她更渴望成為如同咖啡般的人。歌中描寫不同性格的人走在一起，Cath心目中的理想對象，不希望跟自己完全不同，亦不希望跟自己完全相同，「太唔同好似兩個世界溝唔埋，太一樣所有缺點都會放大，所以就要鴛鴦啦！」