新光戲院明年3月3日光榮告別 李居明：暫沒有新場地演出

會上李居明宣布明年3月3日完成《小平你好》最後一場演出後，新光戲院會舉行拉閘、熄燈儀式，光榮告別，他同時宣布成立「當代粵劇團」，在交還新光倒數的120多日，會演出粵劇《金玉觀世音》、《秦王孟姜》及《小平你好》，作為新光告別演出。

宗教問題難租新光

李居明表示新光戲院原定2月底結業，新買家是教會，在聖誕期間借場地3日舉行聚會，故交接日期也順延。他透露之前多次跟教會洽商合作機會，例如閒日租借新光戲院，繼續粵劇演出，但太多問題未能解決，其中涉及宗教問題，因為粵劇傳統拜華光先師，難在教會的建築物內設先師神壇。他同時提出新光戲院結業也關係北角社區，因每晚粵劇演出會帶來近千觀眾，結業對附近店舖的生意有影響。

盼政府正視問題

問李居明是否已覓得新場地繼續粵劇演出？他表示暫時沒有，只有租政府的場地，但往往要一年前預約，而且規限又多，演出變得更不容易。他希望找到場地合作伙伴，以延續新光粵劇文化。

李居明表示過去12年經營新光戲院，創作了37部原創粵劇，養活了很多粵劇從業員，希望政府正視新光的問題，以及採取行動，例如西九戲曲中心建成，原本是接新光棒提供粵劇演出場地，現在理應完全為粵劇提供服務。他又提及當年紅線女親手題字的新光墨寶，會送返廣州紅線女藝術中心。

記者：唐嘉晞