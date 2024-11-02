明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

學陳蕾狂野與洪嘉豪溫柔 魏浚笙儲歌儲經驗 目標開個唱

【明報專訊】陳蕾、洪嘉豪及魏浚笙（Jeffrey）首度合作開騷，11月16日於亞博舉行《KATCH OUR LIFE音樂會》，以樂器、舞步及嶄新的合唱鋪排為歌迷帶來驚喜。陳蕾表示為了兩名拍檔，甘願放下氣質，齊齊在台上玩到癲。陳蕾與洪嘉豪先後開過紅館騷，前者表示對音樂仍有追求，後者深信有機會再跟好兄弟張天賦（MC）合作開騷，Jeffrey則抱循序漸進態度，希望終有一日儲夠經驗，達成開個唱目標。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳蕾、洪嘉豪及Jeffrey私下甚老友，洪嘉豪自認可令拍檔減少開騷緊張程度，他說：「大家可以暢所欲言，如有什麼需要，我可幫忙或遷就。」是否主力騷型格？他笑說：「即是懶有型囉！」陳蕾期待在舞台被兩名拍檔弄至忍不住笑，亦不介意放下氣質一齊玩，她說：「希望我們玩得開心之餘，觀衆亦覺得過了一個愉快晚上，但不要誤會，我對這個騷是非常認真的。」對於在音樂會跳舞，Jeffrey稱不容有失。陳蕾認為決定跳舞已經很突破，「不需要越級挑戰或挑戰太高難度，但希望出現好看的畫面」。

嘉豪期待與MC再合作

Jeffrey表示今次跟陳蕾、洪嘉豪互相交流，希望能學到陳蕾的狂野及洪嘉豪的溫柔，「可以將這兩個元素加入自己的歌曲裏，遲些做一個萬能歌手」。他稱雖未有機會開個人騷，但也開心可以逐步挑戰，「希望下次開騷是二人組合，接着就自己一個開，也享受這個循序漸進的狀態，因剛出道一年，要慢慢儲經驗和儲多些歌曲，會以開個唱為目標」。洪嘉豪表示早期常與好兄弟MC合作開騷，總覺得有個伴是一件開心事，孤軍作戰感覺有少少孤單，「我跟MC默契十足，永遠互相支持，不排除有機會再合作」。

陳蕾持續學習自我增值

陳蕾出道多年，仍覺得跟兩名新一代歌手合作有值得學習的地方，「我常覺得自己也是新一代歌手，儘管較他們的舞台經驗多，依然要透過每次跟不同歌手合作，獲取經驗持續增值，一直當自己是新人去做，其實我起點很遲，只是年資較長，真的花了很多年，才追到一個可以見得人的位置，都需要累積經驗，所以要持續學習」。她透露明年會有新目標，希望能跟管弦樂團合作，「如有機會跟管弦樂團合作，將自己的歌重新編曲，就會是我歌手生涯一個成就解鎖，希望有這樣的合作機會」。

場地：BLACKROOM

相關字詞﹕魏浚笙(Jeffrey) 洪嘉豪 陳蕾

上 / 下一篇新聞