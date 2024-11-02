學陳蕾狂野與洪嘉豪溫柔 魏浚笙儲歌儲經驗 目標開個唱

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳蕾、洪嘉豪及Jeffrey私下甚老友，洪嘉豪自認可令拍檔減少開騷緊張程度，他說：「大家可以暢所欲言，如有什麼需要，我可幫忙或遷就。」是否主力騷型格？他笑說：「即是懶有型囉！」陳蕾期待在舞台被兩名拍檔弄至忍不住笑，亦不介意放下氣質一齊玩，她說：「希望我們玩得開心之餘，觀衆亦覺得過了一個愉快晚上，但不要誤會，我對這個騷是非常認真的。」對於在音樂會跳舞，Jeffrey稱不容有失。陳蕾認為決定跳舞已經很突破，「不需要越級挑戰或挑戰太高難度，但希望出現好看的畫面」。

嘉豪期待與MC再合作

Jeffrey表示今次跟陳蕾、洪嘉豪互相交流，希望能學到陳蕾的狂野及洪嘉豪的溫柔，「可以將這兩個元素加入自己的歌曲裏，遲些做一個萬能歌手」。他稱雖未有機會開個人騷，但也開心可以逐步挑戰，「希望下次開騷是二人組合，接着就自己一個開，也享受這個循序漸進的狀態，因剛出道一年，要慢慢儲經驗和儲多些歌曲，會以開個唱為目標」。洪嘉豪表示早期常與好兄弟MC合作開騷，總覺得有個伴是一件開心事，孤軍作戰感覺有少少孤單，「我跟MC默契十足，永遠互相支持，不排除有機會再合作」。

陳蕾持續學習自我增值

陳蕾出道多年，仍覺得跟兩名新一代歌手合作有值得學習的地方，「我常覺得自己也是新一代歌手，儘管較他們的舞台經驗多，依然要透過每次跟不同歌手合作，獲取經驗持續增值，一直當自己是新人去做，其實我起點很遲，只是年資較長，真的花了很多年，才追到一個可以見得人的位置，都需要累積經驗，所以要持續學習」。她透露明年會有新目標，希望能跟管弦樂團合作，「如有機會跟管弦樂團合作，將自己的歌重新編曲，就會是我歌手生涯一個成就解鎖，希望有這樣的合作機會」。

場地：BLACKROOM