【娛樂場】《天生我才達人秀》綜藝匯演 鼓勵勇敢追夢

馮允謙李幸倪伙18新秀演出

參與歌手及藝人包括馮允謙（Jay Fung）、李幸倪（Gin Lee）、前韓國女團成員莊錠欣，還有麥秋成、魔術師甄澤權、書法家及畫家青山不墨、Beatboxer Heartgrey，新一代動作特技演員陳俊峰及黃映棋等，他們聯同18名由製作人陳恩碩挑選的新秀同台演出。

詹瑞文錢嘉樂任星級導師

《天生我才達人秀》背後的團隊是重量級陣容，陳恩碩擔任藝術總監、導演及監製外，還有詹瑞文、錢嘉樂及Sunny Wong等擔任星級導師為演出「加持」。由詹瑞文帶領，Heartgrey聯同年輕敲擊樂手一起演出喜劇環節，啟發大家善用才華和創作力，演好人生這台戲。莊錠欣唱跳表演，呈現在韓國訓練多年的成果，分享追夢經歷，由Sunny Wong編舞。至於錢嘉樂則指導陳俊峰、黃映棋演出緊張刺激的高難度特技動作，呈現年輕人披荊斬棘、逐步向夢想邁進的過程。

當晚部分入圍的新秀學員有機會演繹自己的原創歌曲，大會為進一步提升學員的音樂創作水平，早於10月初為他們舉辦作曲及編曲大師班，由資深音樂人盧冠廷擔任星級導師，親自傳授音樂創作理論及豐富經驗，為追逐音樂夢想的年輕人帶來啟發及鼓勵。

縱橫樂壇逾40年的盧冠廷，在課堂中跟學員分享作曲及編曲的基礎理論，發掘靈感的方法等實用知識。他鼓勵學員在追夢路上要果斷行事，不要空談夢想而沒有實際行動，遇上挫折時亦不要輕言放棄。他解釋答應支持今次活動的原因，是自己曾年輕過，也有很多夢想，現在累積了多年的創作經歷，發展出自己一套教學方法，趁今次機會向年輕人傳授知識和經驗。

盧冠廷親授音樂創作知識

盧冠廷指現今年輕人有優勢也有弱點，網絡世界發達，可輕易找到免費資源學習和進修，但亦因網上資訊和選擇非常豐富，容易令人分心，不懂珍惜和迷失方向，容易感到氣餒。他就是例子，有音樂天賦也要專注地鑽研下去，最終才能找到自己想要的東西。他寄語《天生我才達人秀》參加者，「Never give up your dream！年輕人一定要有夢想，我希望熱愛音樂和表演的參加者不要輕易放棄，即使未來有其他發展路向，亦要繼續堅持研究和學習，不論面對什麼障礙和難題，都要在追夢路上勇敢前進，總有一天會取得成果」。