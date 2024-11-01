不敢伙拍許冠文謝票 謝君豪：係我偶像兼一代宗師

盼《焚城》《破．地獄》雙贏

對於《焚城》和《破．地獄》合作推出限量電影套票，希望觀眾兩部戲都睇，催旺電影市道。謝君豪大讚非常好，對觀眾亦是好事，可以睇晒兩部片，希望大家支持香港電影，「這種合作方法從未試過，很有趣亦有話題，將來其他電影可以仿效，大家合作將市道整旺才是最實際。（覺得哪部電影會跑贏？）希望雙贏」。

Jeffrey睇救災一幕起雞皮

問到若兩片演員一起謝票，會揀誰？謝君豪覺好提議，「都幾過癮，首先大家要睇晒兩部片。我會揀黃子華一齊做宣傳，因為我們較熟絡，若拍住許冠文會有點驚，因對方是我偶像兼一代宗師，我小時候已睇他的電影」。

Jeffrey表示揀朱栢康，因大家認識，加上自己對「破地獄」儀式感興趣，到時可詢問對方。謝君豪說：「朱栢康拍電影《濁水漂流》時已學過破地獄儀式，已有功底，今次拍《破．地獄》應該得心應手。」他們之前出席多場謝票場，謝君豪表示很開心睇到觀眾反應和聽到意見，「觀眾話部片好感動，其實我每次睇都喊，有幾個位好動容」。Jeffrey亦被多個場面感動落淚，「全港消防車出動救災一幕，我起晒雞皮」。

記者：柯美