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娛樂

拍《出租大叔》有得着 沈貞巧愛上演戲 強尼為寶貝仔學打機維繫父子情

出租大叔｜強尼鬧交戲拍到頭暈 擔心Gao喊逾10個鐘虛脫

【明報專訊】強尼與沈貞巧（Gao）在劇集《出租大叔》扮演父女，因創辦出租公司，拉攏一班中佬陸駿光、張達倫、陳子豐及邱頌偉透過出租時間陪伴，為客人排難解憂，當中有笑有淚。強尼難忘拍鬧交戲拍到頭暈，又擔心連日拍哭戲，情緒波動大的Gao會「猝死」。強尼與Gao齊指拍該劇有得着，除了跟同劇演員成為朋友，亦獲得反思人生的機會，Gao因此改變與父母相處模式，不再報喜不報憂；強尼學打機跟13歲兒子維繫感情。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

強尼與Gao主演《出租大叔》，第二次拍劇的Gao表示已投入演出，強尼稱演技屬初級入門版，表現留待觀眾評價，面對所有正評與負評均抱平常心，「很認同影帝梁朝偉所講，演戲是高深技藝，永遠都有進步空間，所以我沒多想收視成績，但求觀眾有共鳴，做得好與不好，我都會繼續努力，希望再有演出機會」。Gao表示由女團歌手開始，已知道要學習適應不同環境，所以近年嘗試劇戲工作，亦沒有任何包袱，「我覺得別人怎說不緊要，世界上每個人都有權表達任何意見，有自由的」。

Gao融入「大叔」圈子

強尼稱跟劇中「中佬」陸駿光、張達倫、陳子豐及邱頌偉一見如故，即使劇集拍完，仍在群組分享日常，談無聊事也感療癒。Gao笑言得到幾名「大叔」前輩包圍，覺得有安全感和幸福，「我性格慢熱，首次跟強尼合作，他細心講解劇組所有人的分工，幾名男前輩又好有經驗，帶我融入圈子。我發現自己愛上拍劇，因為有很多學習機會，又可透過角色發泄情緒，可以喊及發脾氣，這些事在現實中未必做到」。

育有一子的強尼表示，沒想到跟劇中女兒Gao相處得那麼融洽，拍劇時會相約撐枱腳陪養「父女情」，收工又會開車送Gao回家，「現實中我有一子，若生女就大鑊，可能都惜到燶！」他稱劇中有很多搞笑及面對難關的場口，非常難忘，「除了群體打邊爐、飲啤酒聊天的開心畫面，我都會跟劇中爸爸鬧交，試過鬧到頭暈，要走到露台平復情緒，才可繼續拍。但見到Gao仲辛苦，她的喊戲連續拍了十幾小時，我都驚她喊到暈及虛脫，放工就順路載她回家，沒想到她坐車時繼續喊，說掛住自己爸爸，因很久沒見。其實她回家休息幾小時，又要再拍喊戲，有一刻我擔心她這樣不停喊，會不會死？」

Gao發現拍劇那段時間，日以繼夜工作，似去了第二個空間，父母只會默默支持和體諒，從不會過問太多，拍畢該劇令她很有共鳴，經過反思，現在變得主動，開心與不開心的事都跟父母分享，「以前只會報喜不報憂，現在我會多講一點，帶起話題讓大家一齊討論不同的事情，他們非常好，甚少畀絕對的意見」。強尼稱兒子13歲讀初中，雖心目中覺得父母與子女之間永遠有一段距離，但會努力扮演兒子的朋友，維繫父子情，「兒子跟我分享日常，我覺得很開心，有時夜闌人靜會搭着兒子膊頭扮friend關心，他都會爆幾句在校園遇到的事情。我鼓勵他去做想做的事情，希望他找到自己的興趣和朋友圈子，而且兒子早前叫我開遊戲帳戶一齊玩，我都會為兒子做點事情；我們除了打機，也邀請他陪我滑雪，希望父子間有多點共同興趣，成為溝通橋樑」。

強尼反思人生自覺不足

問到現實中以出租服務完成心願，最想做什麼事？強尼說：「我想租一些已離世的朋友回來見面，近幾年有些認識的人突然離世，令我反思人生，覺得自己做得不足，沒好好跟人相處。」Gao笑言想自租，贖回多點個人空間，因為日常生活為了照顧別人和愛犬，已經填滿時間，「我發覺唯一個人空間，就只有在廁所裏，我很想回家食飯，或者留在家裏好好休息」。強尼爆Gao拍劇中場休息，會跑去幫人排舞，心痛她勞碌。

服裝提供：Sandro Paris（沈貞巧）

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