明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李駿傑練日文備戰音樂會 李幸倪事業為重唔恨嫁

【明報專訊】李駿傑（Jeremy）與李幸倪（Gin Lee）昨日到銅鑼灣出席時尚品牌活動。聖誕將至，Jeremy稱媽咪近聖誕節生日，會買禮物給對方，「去年送手袋，今年會送手鏈。我平時不會亂花錢，有適合的東西才會買，其餘會儲起來、做定期，自己理財，媽咪不會管」。他表示想帶媽咪去旅行，但她有搭飛機恐懼症。可以坐郵輪？他說：「坐郵輪要請一個月假，我未來很忙，暫時未能遠行。萬聖節都要留在家中為稍後赴日本出席音樂會做準備，練習用日文介紹自己和日文歌。」

Gin Lee食止痛藥出戰排球賽

Gin Lee早前負傷出席校園排球賽，結果傷上加傷，翌日早上6時痛到醒，要緊急求醫。Gin Lee表示已痊癒，否則不能穿高跟鞋出席活動。她指為應付該場排球賽，早一個月已開始練習，可能久沒打排球，肌肉未適應，因而拉傷大腿肌肉，行樓梯舉步維艱，即時去睇醫生做物理治療，醫生說最快兩星期才復原，唯有食止痛藥落場完成賽事，「比賽時不痛，但第二朝早先出事！」

Gin Lee表示願望跟家人環遊世界，但現在事業為重，希望幾年後可以實現，最想去如詩如畫的瑞士。將來可以去瑞士度蜜月？她即避談道：「睇吓點。（是否計劃幾年後結婚？）未有計劃，想在事業上再衝刺，我年紀不少，趁現在還有人聽我唱歌，就多唱幾年。」是否跟男友有共識？她沒回答。有報道指她已有拍拖7年、感情穩定的男友？她說：「我沒正面回答過，睇吓就算，別認真，有好消息會通知大家。（是否拍拖7年？）數字唔好執著。（同門衛詩雅快將結婚，會否恨嫁？）不會，恨嫁一早就嫁，在這方面沒給自己規限，隨緣吧！」男友可曾求婚？她繼續避談。

記者：柯美

相關字詞﹕李幸倪（Gin Lee) 李駿傑（Jeremy）

上 / 下一篇新聞