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娛樂

黎諾懿遊德島 開心有美女相伴 陳懿德浸溫泉讚郭珮文身材好

黎諾懿汽車論談拍檔水著Look 郭珮文拍旅遊節目又發呆

【明報專訊】黎諾懿、陳懿德及郭珮文昨日宣傳無綫旅遊節目《自駕德島》。黎諾懿談到今次以自駕遊形式介紹日本四國德島的風景、美食及玩樂好去處，在當地逗留8日天氣很好，加上有兩美女相伴，拍攝工作舒服又順利，「我第二次去德島仍然有驚喜，去大塚國際美術館睇到很靚的藝術品，值得去睇，我去完氣質都變好了」。

現場播出預告片，閃現陳懿德與郭珮文浸溫泉畫面，黎諾懿大讚吸引，令他想繼續追看，因拍攝時不在現場，「今次主打兩美女的身形，浸溫泉當然睇女仔啦！其實我都有半裸浸溫泉，露玉背，但跟兩個靚女比較，點比都輸」。覺得她們誰著泳衣較靚？他笑說：「各有各靚。」

郭珮文稱首次拍旅遊節目，旅程帶給她驚喜，除玩樂和品嘗美食，還有機會接觸大自然，覺得這個旅遊景點性價比很高，幸好帶了三套泳裝配合戶外拍攝，她說：「出發前沒特別操練身形，狀態不算最好，但拍得好開心。」陳懿德讚郭珮文身材好，所以不用多操練，反而自己當知道要拍節目，花一個月時間減了8磅，本來想收肚腩，結果上圍也有點縮水，她笑說：「不過旅程中不停食，8日已打回原形。我玩激流著比堅尼最性感，幸好外穿潛水衣保護，不怕走光。」

郭珮文被取笑食相呆滯

郭珮文被兩拍檔取笑每次品嘗美食都會目定口呆，很有綜藝感。郭珮文說：「拍攝上我未適應，有時會呆滯，多得拍檔照顧，有些表情是不受控。」黎諾懿表示跟郭珮文合作後，發現她是個可愛女孩。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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