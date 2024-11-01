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娛樂

【開箱】《阿諾拉》 風月俏佳人玻璃鞋碎裂

【明報專訊】《歡迎光臨夢幻樂園》辛貝克（Sean Baker）執導的《阿諾拉》（Anora）今年5月在第77屆康城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎；表揚獨立電影的葛咸獎日前公布提名，《阿》片亦獲最佳電影等4項提名領前，在爛番茄網站綜合182篇影評文章，得分99%；就連早前在美國少數戲院上映，每院平均進帳9萬美元，成為自《小行星都市》逾一年新高；《阿》片內容如當年茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）爆紅電影《風月俏佳人》，卻是童話夢碎版，笑中有淚。

脫衣舞孃戀俄國富二代

《阿諾拉》講述年輕脫衣舞孃Ani因為通曉俄語，獲派接待年輕又富有的Ivan，雙方一拍即合，私密的肌膚之親令二人擦出愛火，迅即閃婚。Ivan身在俄羅斯的父母得悉後，馬上飛到紐約拆散鴛鴦，Anora冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅。

辛貝克拍的電影不算主流，由早期的《小明星》、《跨性有話兒》，到《赤色大箭男》及《歡迎光臨夢幻樂園》，從來關注的都是邊緣人，特別是不帶批判眼光看待性工作者，不管《跨》片賣淫的跨性別者，《赤》片的成人電影演員，還是《歡》片中可憐的單親媽媽。片名《阿諾拉》正是女主角Anora的譯名，片中她卻喜歡別人喚她Ani，就算出賣色相，仍竭力保持自尊。她與Ivan結婚一事在社交媒體傳開，後者父母透過Ivan在美國的監護人Toros追問兒子，Toros委派手下Garnick與Igor先上門，並以手機遙控兩人處理，Ani聽到對話中指她是「妓女」，立即大發雷霆，當Ivan逃之夭夭，Ani一女敵兩男，完全展現烈女本色，這一幕拍出無窮活力。

《阿諾拉》大致可分成三部分，首部分如《風月俏佳人》再版，Ivan向Ani提出以1.5萬美元酬勞邀請她充當其女友，只是《風》片的童話結局，沒有發生在Ani身上；Ivan在賭城求婚，她也一度懷疑，最終還是步入教堂。沒想到灰姑娘的玻璃鞋迅速破碎，Ivan也不是什麽白馬王子，只是俄羅斯任性又幼稚的富二代，面對雙親，立即投降。

電影第二部分是Ani跟Toros、Garnick與Igor徹夜在紐約街頭尋找Ivan下落，跟Ani一女敵兩男的大戰相比，連場尋人記同樣爆發活力，不管Garnick在車廂嘔吐的一片混亂，還是發現Ivan身處夜店卻喝得爛醉，衆人輪流跟他說話，但對牛彈琴；到清晨在紐約法庭欲撤銷結婚，Ivan昏睡，根本鬧劇一場，辛貝克卻拍得有條不紊，但張力澎湃。第三部分Ivan父母到來，Ani認清Ivan面目，最終願意簽下離婚書，但她並非屈服於「奶奶」Galina的氣焰與威脅要毁了其人生，Ani的終極反擊是脫下身上Ivan所贈皮草丟向對方，再罵她是壞媽媽，其子才會要跟一個妓女結婚。尊嚴被冒犯，反過來也成為了攻擊的武器，Ivan爸爸Nikolai聞言便狂笑，默認Ani道出真相。

劇本由結局寫起

辛貝克最初做有關美國俄羅斯社區的資料蒐集，聽聞一名年輕女性的丈夫欠債，因而被俄國黑幫綁架當成抵押，過程中開始意識到其夫根本不是想像中的結婚對象，因為對方沒來拯救她，並突然覺得綁架她的男人很吸引。辛貝克稱他不想拍攝有關俄國黑幫的電影，因此重新設定角色與故事，而且他寫劇本，習慣從結局寫起。片中Ani做不成灰姑娘，但運氣沒太壞，起碼遇到善良的Igor，在寒冷的傍晚給她遞上披肩、要求Ivan向她道歉，還拿回屬於她的鑽戒，Igor索吻換來Ani痛哭，帶來傷感卻萬分溫柔的結局。

扮演Ani的美琪麥迪遜（Mikey Madison）集純真與性感於一身，有時靜若小貓般乖巧，張牙舞爪時又似受了傷的動物，不惜一切反撲，準確掌握各種來回地獄折返人間的激盪情緒，各大影評人協會和頒獎禮應該會注意到她。《從前，有個荷里活》中扮演邪教Manson Family成員的各女星，近年急速冒起，除了美琪，還有《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）、《真的狠愛你》薛妮史維尼（Sydney Sweeney），加上《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler），不得不佩服導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）與選角指導的眼光。

上映日期：10月31日

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