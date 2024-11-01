明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

橫濱流星翻拍日版《無法抗拒的他》

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC在2021年推出劇集《無法抗拒的他》大受歡迎，講述大學雕塑系學生朴宰彥（宋江飾）和劉娜比（韓韶禧飾）的愛情故事，最近獲日本網台Abema TV改編拍成日劇《無法抗拒的他 the shapes of love》，定於12月9日首播，當晚將一連播出3集，日本以外觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。

《無法抗拒的他 the shapes of love》由許光漢與清原果耶合演愛情片《青春18×2 通往有你的旅程》導演藤井道人監製，《夜霧村莊》橫濱流星飾演宋江的角色，他稱很久沒演愛情劇，希望在尊重原作的同時，亦能找到扮演這個角色的意義，他說：「如果可以在這個寒冷的冬天，為觀眾帶來一點溫暖的話，我便心滿意足了。」導演中川龍太郎大讚橫濱流星表現出色，「角色最初帶有神秘的吸引力，隨着劇情發展，他把細膩、激情、善良和力量逐漸顯現出來」。至於哪名日本女星扮演劉娜比？暫時仍未公布，因此在昨日公開的先導預告片中，僅有橫濱流星的鏡頭。

相關字詞﹕無法抗拒的他 the shapes of love 中川龍太郎 藤井道人 Abema TV 韓韶禧 宋江 無法抗拒的他 橫濱流星

上 / 下一篇新聞