橫濱流星翻拍日版《無法抗拒的他》

《無法抗拒的他 the shapes of love》由許光漢與清原果耶合演愛情片《青春18×2 通往有你的旅程》導演藤井道人監製，《夜霧村莊》橫濱流星飾演宋江的角色，他稱很久沒演愛情劇，希望在尊重原作的同時，亦能找到扮演這個角色的意義，他說：「如果可以在這個寒冷的冬天，為觀眾帶來一點溫暖的話，我便心滿意足了。」導演中川龍太郎大讚橫濱流星表現出色，「角色最初帶有神秘的吸引力，隨着劇情發展，他把細膩、激情、善良和力量逐漸顯現出來」。至於哪名日本女星扮演劉娜比？暫時仍未公布，因此在昨日公開的先導預告片中，僅有橫濱流星的鏡頭。