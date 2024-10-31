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娛樂

【開箱】《全領域異常解決室》 藤原龍也變身日版X檔案探員

【明報專訊】秋季日劇《全領域異常解決室》10月9日在富士電視台首播，首次擔正該台連續劇的《死亡筆記》藤原龍也，伙拍《366日》廣瀨愛麗絲演出，講述日本最古老調查機構「全領域異常解決室」（簡稱「全決」）致力解決無法用科學解釋的超自然案件，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

《TOKYO MER》黑岩勉編劇

藤原龍也和廣瀨愛麗絲首度合作拍劇，劇中兩人亦是拍檔；首集講述警察樂隊女警雨野小夢（廣瀨愛麗絲飾）被調職至「全決」，協助代理室長興玉雅（藤原龍也飾）解決不可思議事件。雨野小夢既沒有偵查經驗，也不相信鬼神，完全無法理解調組安排。然而「全決」局長宇喜之民生（小日向文世飾）指雨野小夢「先天特質」非常適合在「全決」工作，卻未有多加解釋；興玉雅似乎對雨野小夢有所認識，十分期待她的表現。

《全領域異常解決室》由《TOKYO MER~流動急症室》及《Last Man全盲搜查官》黑岩勉編劇，《律政狂人》石川純一執導；此劇策劃及監製大野公紀曾任職記者，利用過往採訪經驗，加強劇中案件的可信度。

劇中以單元形式每集講述不同超自然案件，並指「全決」這部門從大和時代開始已存在，專門負責與鬼神、妖怪、狐狸精等有關的超常現象案件。就像香港的「廉政公署」屬獨立調查機構，「全決」隸屬日本內閣，後者提供營運資金。每當社會出現不可思議案件，影響社會安寧，內閣官員便會直接要求「全決」出動。劇集主線是「全決」三人的關係，以及雨野小夢加入「全決」後的成長。另一方面，每集案件發生後，網絡會出現日本神話中的神祇「蛭兒」發表聲明，稱案件是祂所為，要懲罰罪人，「蛭兒」真正身分的秘密亦貫穿全劇。與此同時，神秘人豐玉妃花（福本莉子飾），會以途人或家務助理等不同身分出現，似乎與所有案件相連，成為另一追看點。

部分謎團解釋牽強

首集講述「無屍奇案」，東京半年內出現多宗相似奇案，死者屍身消失，但現場遺留屬於死者的大量血漬，以及其隨身物品，包括衣服、鞋子、隱形眼鏡、眼鏡、頭髮、指甲等。事件掀起熱話，「全決」遂出動調查；第2集講述東京的著名高中，學生突然集體昏迷；第3集則圍繞能穿越時空的時空隙縫。

劇中涉及不同的超自然案件，以及許多日本古代神話及傳說，趣味十足。當藤原龍也使用比較科學的理論去解開謎團時，卻有點牽強，難以說服觀眾。如第2集，學生集體昏迷的原因是吸入甲烷，若這麼簡單，醫院或法醫怎麼沒檢測出來？

演技紮實的藤原龍也是此劇最大看點，化身偵探查案，一眼關七，觀察力強，角色甚有魅力。廣瀨愛麗絲扮演「新紮師妹」，以天真可愛為賣點。兩人外形合襯，但火花不足，感覺像各自各演戲，而且廣瀨愛麗絲的角色，不僅未能協助破案，只會指摘藤原龍也不按規矩辦事，劇情亦未交代她加入「全決」的原因。小日向文世的局長角色，以目前3集來看，有點大材小用，只是接收案件行來行去，且看往後劇情發展會否改善。

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