《行動倒數》Netflix收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布10月21至27日的一周收視，《蜘蛛俠》導演森雷米（Sam Raimi）監製的《行動倒數》以2020萬觀看次數，不但在英語電影收視榜稱冠，亦是上周Netflix最好成績作品。《行》片由《風河谷謀殺案》姬絲艾斯比（Kelsey Asbille）與《非凡生命歷》芬韋羅克（Finn Wittrock）主演，講述女子在偏僻森林被變態殺手注射麻痺劑，身體無法動彈，只能奮力求生。同樣講述連環殺手的《慌心配對》以1320萬觀看次數，排在《行》片之後；紀錄片《糖衣惡夢：我經歷的那場網絡詐騙》則位列第3。法國片《一家閉眼狼人夜》成績亦不錯，以1750萬觀看次數在非英語電影收視榜登頂；印尼《叛影浪客》及波蘭《劫後難逃》分佔亞季。