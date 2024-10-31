《黑白大廚》「三星」被揭出軌兼恐嚇前妻

A小姐表示，在美國經商期間認識姜勝元，後者只是藍帶國際學院的廚藝學生，為了替男友鋪橋搭路，她不單出錢出力，更動用商界的人脈關係，讓這個毫無工作經驗的留學生順利進入米芝蓮餐廳當學徒。其後姜勝元返回韓國創業，A小姐亦投資1.5億韓圜（約84萬港元）兼任行銷工作，結果透過餐廳的社交媒體帳戶發現B小姐私訊給他，「小三」身分因此曝光。Dispatch其後訪問B小姐，後者承認跟姜勝元拍拖4個月，其間並不知道男方已婚，只知某日突然「被分手」，令她傷心又憤怒。姜勝元則另有說法，強調是A小姐提出離婚，「我不知道做錯了什麼」。二人雖然結婚3個月，但從未正式註冊。姜勝元承認跟A小姐和B小姐有感情瓜葛，但澄清跟後者只拍拖一兩個月便因性格不合而分手。