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娛樂

《黑白大廚》「三星」被揭出軌兼恐嚇前妻

【明報專訊】Netflix韓國節目《黑白大廚：料理階級大戰》大受歡迎，帶挈參賽廚師人氣急升，被稱為飲食界宋仲基的季軍「三星」姜勝元，昨日被韓媒Dispatch揭發其私生活混亂，前妻A小姐受訪時稱，二人自2014年拍拖到2022年結婚期間，男方經常「偷食」，就算婚後亦與「小三」B小姐出軌，最終離婚收場。可是當她另覓新歡，姜勝元卻恐嚇她「我嬲到想用刀捅死妳」、「我會全部都殺光」。

A小姐表示，在美國經商期間認識姜勝元，後者只是藍帶國際學院的廚藝學生，為了替男友鋪橋搭路，她不單出錢出力，更動用商界的人脈關係，讓這個毫無工作經驗的留學生順利進入米芝蓮餐廳當學徒。其後姜勝元返回韓國創業，A小姐亦投資1.5億韓圜（約84萬港元）兼任行銷工作，結果透過餐廳的社交媒體帳戶發現B小姐私訊給他，「小三」身分因此曝光。Dispatch其後訪問B小姐，後者承認跟姜勝元拍拖4個月，其間並不知道男方已婚，只知某日突然「被分手」，令她傷心又憤怒。姜勝元則另有說法，強調是A小姐提出離婚，「我不知道做錯了什麼」。二人雖然結婚3個月，但從未正式註冊。姜勝元承認跟A小姐和B小姐有感情瓜葛，但澄清跟後者只拍拖一兩個月便因性格不合而分手。

相關字詞﹕「三星」姜勝元 黑白大廚：料理階級大戰

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