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娛樂

《破墓》12提名熱爆青龍獎 《首爾之春》雙雄搶票 湯唯三逐影后 力戰金高恩全度妍

【明報專訊】第45屆韓國青龍電影獎將於11月29日舉行頒獎禮，昨日公布提名名單，張宰賢執導，崔岷植、金高恩、李到晛及劉海鎮合演的《破墓》，獲最佳電影、導演、男女主角、男配角及男新人等12項提名，領先其他對手；出爐「百想」影后金高恩迎戰憑《夢境Wonderland》第三度獲提名的湯唯，以及《左輪殺姬》全度妍等爭奪最佳女主角；《12.12：首爾之春》以9項提名緊隨《破墓》之後，鄭雨盛與黃政民同時角逐影帝，若票源分薄，可會令《破墓》崔岷植或《絕命狂逃》李帝勳有機可乘？

《閨密盜賞團》金惠秀過去30年一直擔任青龍獎主持，今屆終於換人，改由《奇案摸摸查》韓志旼伙拍《模範的士》李帝勳接班。昨日公布提名名單，《破墓》以12項提名領跑，《12.12：首爾之春》9項次之，《躁底師兄2行刑師》、《絕命狂逃》及《沒有美色殺人狂》各佔7項，反映今屆競爭激烈。除了《絕》片之外，其餘4片將會跟加籍韓裔女導演宋席琳（Celine Song）首次自編自導《從前的我們》角逐最佳電影。至於本月初獲頒釜日電影獎最佳電影的《左輪殺姬》則爆冷落選。

鄭雨盛黃政民釜日百想各有斬獲

候選最佳導演包括《破墓》張宰賢、《12.12：首爾之春》金性洙、《絕命狂逃》李忠弼、《躁底師兄2行刑師》柳承元及《夢境Wonderland》金泰勇，後者更與妻子湯唯一同入圍，難怪湯唯興奮得透過社交媒體放閃，罕有公開夫妻合照並留言：「十年光陰如梭，攜手，電影，人生，感恩！」湯唯當年拍金泰勇執導的《晚秋》，首度角逐青龍獎，前年主演朴贊郁執導《分手的決心》，首次在青龍封后，今屆以《夢》片捲土重來，挑戰《破墓》金高恩、《左輪殺姬》全度妍、《市民德熙》羅美蘭及《我討厭韓國》高雅星等韓國女星。

過去憑《白蘭》及《原罪犯》贏得青龍影帝的崔岷植，面對《絕命狂逃》李帝勳、《沒有美色殺人狂》李聖旻，以及《12.12：首爾之春》鄭雨盛和黃政民夾擊，能否再下一城，成為今屆焦點。鄭雨盛早前憑此片首奪釜日影帝，黃政民則贏得百想藝術大獎最佳男主角，如今再次碰頭，誰都難言穩操勝券。

《沒有美色殺人狂》李熙俊及孔升妍分別入圍最佳男女配角，前者將會跟《破墓》劉海鎮、《躁底師兄2行刑師》丁海寅、《絕命狂逃》具教煥和《12.12：首爾之春》朴海俊爭獎；孔升妍的勁敵是《男航女機師》韓善伙、《市民德熙》廉惠蘭、《路基完》李尚熙及《左輪殺姬》林智妍。

相關字詞﹕12.12：首爾之春 金泰勇 沒有美色殺人狂 絕命狂逃 躁底師兄2行刑師 左輪殺姬 湯唯 夢境Wonderland 破墓 青龍電影獎

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