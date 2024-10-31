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娛樂

【娛樂場】《馬田點食記 台灣篇》 馬田莊錠欣食盡人氣地道美食

【明報專訊】百萬YouTuber馬田跟HOY TV繼《馬田港原味》、《馬田煮場》後再合作新飲食節目《馬田點食記 台灣篇》，今次衝出香港到台灣覓食，伙拍前韓國女團CLC成員莊錠欣主持。演出經驗豐富的她首次主持飲食節目，跟馬田展開台灣之旅，吃遍當地人推崇的美食，發掘背後蘊藏的故事，最後將每道料理成創作靈感，在廚房內加入台灣元素，炮製屬於馬田的料理，用廚藝記錄他的旅行滋味，把好味道帶回家。

打頭陣是台灣牛肉麵，馬田和莊錠欣先到隱身在西門大樓座無虛席的老店，紅燒湯頭搭配大塊牛肉，入選米芝蓮必比登推薦，店外總是大排長龍。二人轉頭又到裝修精緻的餐廳，水晶燈高掛，紅酒櫃內放滿進口靚酒，吃紅燒湯頭牛肉麵，一碗麵還能吃到牛的4個部位，連牛尾都有，馬田直呼：「真是頂級享受。」

超厚生魚片紅到韓國

之後介紹「老台北街頭美食」，馬田和莊錠欣走入萬華區，到訪紅到韓國開分店的生魚片（刺身）賣店，分量超大又新鮮的三文魚魚生，根本不是「片」，是三文魚厚片，熱愛魚生的莊錠欣馬上將店放進「口袋」名單，不停說：「怎麼都沒人帶我來這裏吃。」

吃完新鮮魚生，馬田和莊錠欣一嘗台灣的古早味甜品，阿嬤時代的泡餅和桂圓糯米甜湯，直到今天依然是台灣人念念不忘的味道。兩人又走訪西門町最早有的日本料理店，這裏賣的是所謂台式日本料理，便宜分量多是老台北人的最愛，再搭一杯1.8公升巨無霸生啤，食客大呼過癮。

跟住米芝蓮推薦 夜市掃街

台灣華西街夜市或許不是最熱門、最多觀光客會去的夜市，卻是米芝蓮必比登推薦最密集的一條夜市，短短一條街就連續好幾間必吃美食，馬田與莊錠欣遊夜市，嘗盡米芝蓮美食，包括從路邊攤做到入店的黑金滷肉飯；未開店就有人開始排隊的肥瘦各半掛包，以及被客人笑稱吃完會痛風，滿到像座小山的蚵仔滷肉飯。二人還走訪傳承三代的炒牛肉專賣店，一盤熱騰騰現炒的青菜牛肉，再加一碗每天現煮的牛雜湯，讓馬田吃得意猶未盡。

炮製蚵仔日式天婦羅

馬田除了吃還不忘教觀眾炮製地道料理，他把台灣新鮮肥美的蚵仔做成日式天婦羅，接着把炒牛肉變化一下，做了一道不太昂貴的沙茶牛肉即食麵，莊錠欣大為吃驚，想不到即食麵也可以做出這麼有水準的料理。

《馬田點食記 台灣篇》

10月28日起（逢周一至五）晚8時半 HOY TV 77台播映

相關字詞﹕莊錠欣 馬田 馬田點食記 台灣篇

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