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娛樂

鄭嘉穎安排兒子讀母校學廣東話 大仔睇周星馳講「你碌廢柴」感吃驚

鄭嘉穎未計劃追女 爆5歲大仔鍾意星爺 安排兒子讀母校學廣東話

【明報專訊】鄭嘉穎、馮允謙、雲浩影、曹敏莉和黃百鳴昨晚到尖沙嘴出席品牌活動，鄭嘉穎表示最近忙於湊分別5歲半、4歲和1歲多的3子，每天親自駕車送他們上學，感覺很幸福，非常珍惜這個階段，因為小孩大得快，「他們現在未明白，不是人人都有與家人相處的時光，我小時候都沒有爸爸送返學」。問到有沒有追女計劃？ 他稱未有，照顧3子已經非常忙碌。

三代讀同一學校

嘉穎透露花很多心力鋪排兒子升學問題， 因為兩子所讀的幼稚園以英文、國語為主，他們寫中文名似象形文字，尤其二仔不肯學講廣東話，「我認為身為香港人有必要識廣東話，決定為他報考入讀以廣東話為母語的直資小學，讀我以前間學校，太太都同意。（兒子變你學弟？）係呀，二仔是第三代學弟，我爸爸都是讀同一間中、小學，想維持這個傳統」。

會不會陪兒子睇戲和卡通，感染他們學廣東話？嘉穎笑說：「大仔喜歡看周星馳，有些用字已經學會，會突然講『你碌廢柴』，其實他未明是什麼意思，我聽到個心離一離，有少少擔心，好似太早畀佢睇周星馳，但香港人點可以唔睇，所以採取家長指引。」

有戲癮 期待再拍戲

嘉穎承認有戲癮，現在家庭生活已上軌道，很期待再拍戲，不想錯過機會，令自己遺憾和後悔，「每天3子睡覺和返學後，有個人空間會追看中外影視作品， 祥哥（黎耀祥）在《巾幗梟雄之懸崖》演得好好，一定有質素保證。我有時都會想，自己做他的角色會點樣，等緊好玩的劇本和角色。（想挑戰什麼角色？）我已經好耐冇拍戲，若有戲拍已經是挑戰，要睇緣分，我只識演戲，其他事都是白癡，好似湊仔一樣，都是從失敗中學習」。是否接戲太揀擇？嘉穎笑說：「我個級數冇得揀對手。」太太陳凱琳之前說想夫妻檔合作，他說：「佢好多計劃，好忙，做自己想做的事很開心，她已是我的女主角。」

雲浩影合家歡旅行無艷遇

馮允謙與雲浩影一同受訪，後者談到最近做孝順女，自掏腰包5位數，請家人同赴首爾享受家庭樂，自己順道小休叉電，笑稱沒有艷遇：「可能我太『正』，冇男仔敢撩我。始終合家歡旅行，很難吸引異性埋身，又語言不通，畀個Oppa我都冇用，擇偶着重心靈溝通。」

Jay早前完成紅館演唱會後，也跟家人快閃濟州島3天，女友因趕回加拿大工作未有同行，笑言在當地餐餐食韓燒，擔心影響之後工作，飲食很自制，不停飲水。他笑言旅行意猶未盡，不過目前正值事業衝刺期，珍惜工作機會，結婚計劃暫緩，「女朋友之前帶朋友睇我演唱會，她覺得有少少威，加上朋友不知跟她說了什麼，她都支持我先努力工作，雖然未有結婚計劃，但我一早已認定她，心裏面只有她一個」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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