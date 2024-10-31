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娛樂

一家三口亮相談育兒經 陳錦鴻17歲自閉兒自彈自唱曬琴技

【明報專訊】陳錦鴻與太太杜雯惠育有17歲兒子陳駕樺，囝囝3歲半時仍未懂說話，確診患自閉症。夫妻為照顧兒子減少工作，陳錦鴻多年來幾乎成全職湊仔公，二人曾推出有關養育自閉兒經驗的書籍。直至陳駕樺漸長，陳錦鴻2019年接拍ViuTV劇《婚內情》，之後未再拍劇，多在內地商演。陳錦鴻一家三口前日接受劉雅麗的YouTube頻道視像訪問，陳駕樺現身自彈自唱達演奏級水準，網民留言為他的成長與音樂才華感動。

陳錦鴻一家三口亮相劉雅麗的YouTube頻道《我和劉雅麗有個約會》，17歲陳駕樺罕有露面，身形高大的他比爸爸陳錦鴻高半個頭，媽媽杜雯惠在他身旁變小鳥依人。

駕樺因《波希米亞狂想曲》愛上彈琴

杜雯惠提到就讀國際學校的駕樺是SEN（特殊學習需要）學生，自兒子確診患自閉症，花了很多時間理解事件，「佢（駕樺）同一般小朋友喺學習方面可能有些事情會冇咁好、咁叻、咁快，但另方面他有些事是比別人更叻更快，有自己的優點。由駕樺細個開始，我哋沒有當佢係一個『特殊』人，同一般人一樣，找到自己喜歡的事情便很努力去做」。

杜雯惠稱囝囝是近年才愛上音樂，因為看了雷米馬力主演的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》，2019年開始主動要求學鋼琴，為此戒掉打機，每日練習五六小時，考獲八級鋼琴，並準備考演奏級。

陳湊仔當演戲 駕樺鏡頭前對答如流

陳錦鴻為兒子曾停工10年，笑言要多謝當年在演藝學院的學習，「呢10年時間，當自己喺屋企扮演一個角色，每日都演緊戲，所以無論駕樺做錯、表達得唔好或唔理解都好，我都好有耐性、好好笑容，keep住自己嘅情緒去面對佢，我當扮演一個角色，如果唔係，我好容易畀佢影響到情緒或作息」。他稱在駕樺早期成長，嘗試發掘他各種喜好，直至兒子十四五歲才漸漸加壓力，目的要他了解自己。

駕樺在訪問中段現身，主動跟劉雅麗打招呼與交談，獲邀即席彈琴表演，隨即自彈自唱英文歌，介紹是他原創的歌曲，又透露會有一場學校表演，其他國際學校的學生也會到場。駕樺隨後又彈奏另一首歌，陳錦鴻看着兒子表演一臉欣慰。網民大讚駕樺表現，除琴技令人陶醉，面對鏡頭跟劉雅麗對話，表達很清楚。

按子意願 報考音樂專科大學

陳錦鴻透露跟駕樺自小的親子活動是每日為囝囝按摩，習慣保持至今，因為要對方學懂放鬆。杜雯惠提到兒子明年中學畢業，會按他意願繼續音樂發展，在港報考不同有音樂專科的大學，包括香港演藝學院，視乎有沒有學校取錄。

劉雅麗跟陳錦鴻同是演藝畢業生，她問陳錦鴻當年何以一個「元朗仔」報讀演藝學院？陳錦鴻笑稱因為當年報考門檻低，會考不及格也可以報讀。

娛樂組

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