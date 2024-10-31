黃子華讚82歲許冠文毫無退化 朱栢康曾學芭蕾舞破地獄快上手

「生人有好多地獄要破」

子華稱《破．地獄》威力好大，令自己與一名覺得永遠不會見面的人相約食了餐飯，「睇完部戲令你有一種釋懷、寬恕和珍惜的感覺。對方不是圈中人，亦非同學，不知會否再見面，但起碼重新踏出第一步，這就是人生的地獄，正如戲中的名句『生人有好多地獄要破』。心裏還有幾多人生地獄要破？睇唔開就是地獄，每日都會有，我每日上網都有很多東西睇唔開」。

衛詩雅和朱栢康戲中要耍破地獄儀式，前者練了9個月，後者只練了一個月，子華爆朱栢康有芭蕾舞底子，朱栢康承認確有幫助，「最難是要念破地獄儀式口訣再唱出來，花了個多星期時間，由早到晚任何時間，就算揸車途中都不停聽、不停念」。

衛詩雅抽3包煙抽到嘔

衛詩雅稱因為身體協調比較差，所以用那麼多時間練習，「拍攝跳火盆時，髮尾被燒燶。我的角色黑口黑面，又經常與許冠文等人對罵，情緒很繃緊，子華好好人，教我呼吸法來放鬆心情。有場抽煙戲，抽了3包煙後頂不順嘔，子華即給我潤喉糖」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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