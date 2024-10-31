明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

黃子華讚82歲許冠文毫無退化 朱栢康曾學芭蕾舞破地獄快上手

黃子華拍《破‧地獄》懂釋懷寬恕 衛詩雅情緒繃緊靠呼吸法放鬆

【明報專訊】黃子華、衛詩雅和朱栢康一同受訪宣傳新片《破．地獄》，子華相隔32年再與82歲偶像許冠文合作，大讚對方厲害，沒有任何退化，邏輯思維非常清晰和全面，轉數又快，跟他一直認識的許冠文一樣，笑言應該攞偶像去研究下。他透露在拍攝現場，大家都被許冠文的威嚴嚇怕，「許冠文是一名值得尊敬的前輩，我很尊敬他，但不怕他，因為我們已經好熟」。

「生人有好多地獄要破」

子華稱《破．地獄》威力好大，令自己與一名覺得永遠不會見面的人相約食了餐飯，「睇完部戲令你有一種釋懷、寬恕和珍惜的感覺。對方不是圈中人，亦非同學，不知會否再見面，但起碼重新踏出第一步，這就是人生的地獄，正如戲中的名句『生人有好多地獄要破』。心裏還有幾多人生地獄要破？睇唔開就是地獄，每日都會有，我每日上網都有很多東西睇唔開」。

衛詩雅和朱栢康戲中要耍破地獄儀式，前者練了9個月，後者只練了一個月，子華爆朱栢康有芭蕾舞底子，朱栢康承認確有幫助，「最難是要念破地獄儀式口訣再唱出來，花了個多星期時間，由早到晚任何時間，就算揸車途中都不停聽、不停念」。

衛詩雅抽3包煙抽到嘔

衛詩雅稱因為身體協調比較差，所以用那麼多時間練習，「拍攝跳火盆時，髮尾被燒燶。我的角色黑口黑面，又經常與許冠文等人對罵，情緒很繃緊，子華好好人，教我呼吸法來放鬆心情。有場抽煙戲，抽了3包煙後頂不順嘔，子華即給我潤喉糖」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕黃子華、衛詩雅、朱栢康《破·地獄》

上 / 下一篇新聞