【開箱】《正年》 金泰梨苦練3年 演活熱血名伶

原作者指金泰梨最佳人選

《正年》講述韓戰剛結束的1950年代，有聲樂天賦的少女尹正年（金泰梨飾）決心成為國劇演員，加入首爾著名的梅蘭國劇團後，迅速引起所有人關注。梅蘭國劇團最厲害的研究生許英諝（辛叡恩飾），是正年的勁敵，兩人以當上最優秀國劇演員為目標，透過各種競爭、團結並共同成長。

《正年》由《衣袖紅鑲邊》鄭知仁執導，《走進你的時間》崔孝妃編劇。韓國MBC電視台見台前幕後陣容強勁，一度爭奪播映權，但有傳與製作人溝通出現問題，加上費用過高而放棄，最終由有線頻道tvN播放。

《二十五，二十一》百想視后金泰梨飾演的「正年」，據漫畫原作者納蒙表示，是參考《下女誘罪》金泰梨所飾演的「南淑熙」，所以金泰梨是女主角的不二之選。正年由寂寂無聞的農村少女，一步步成長為國劇頂級明星，金泰梨為了應付劇中大量國劇表演及歌舞場面，3年前開始學習韓國傳統曲藝「盤索里」；也因為正年這角色來自港口城市木浦，她又特別學習當地方言。衆多準備工夫沒有白費，金泰梨演活了「正年」熱血尋夢的國劇演員角色，既有自信也充滿毅力，十分討好，不少韓媒看好她能憑此劇登上事業高峰。

全女班演出 鄭恩彩反串

劇集罕有以全女班陣容主演，除了金泰梨，還有《黑暗榮耀》辛叡恩扮演正年勁敵許英諝，後者出身音樂世家，在唱歌、跳舞及演戲方面均功底深厚，是國劇團內最優秀的研究生。英諝為了擺脫著名女高音媽媽及姐姐的陰影，決心成為國劇界「世一」。為人高傲的英諝雖認同正年嗓子特別，但對方渴望一步登天的想法，她不敢苟同。兩大青龍影后《壞媽媽》羅美蘭及《造后者》文素利，分別飾演梅蘭國劇團長姜笑福及正年的母親蔡公宣；劇中姜蔡二人識於微時，蔡公宣曾是紅極一時的歌手，其後因某事失去一切，引退並結婚生子，她非常反對正年以唱歌為生。

《彈珠人生》鄭恩彩及《末日愚者》金允慧分別飾演梅蘭國劇團台柱文鈺瓊及徐慧朗，前者是頂級明星，專演男角，有「梅蘭王子」之稱；鄭恩彩剪短頭髮反串演出，讓人耳目一新。文鈺瓊對演戲已感厭倦，渴望有新對手，當發現正年的歌唱潛質後，親自指導對方，還將她帶到梅蘭國劇團。

此劇看點是正年追尋夢想的毅力與熱血，過程中遭家人反對、隊友欺凌、好友背叛等，情節談不上新意但很寫實。《正年》全劇12集，截稿前播至第6集，講述正年因為犯禁在餐廳賣唱，遭逐出劇團，正年決定轉當歌手。她重返劇團後，獲著名劇目《自嗚鼓》的「軍人」小角色，但她急於在舞台上表現自己，過於搶鏡反陷入危機。