梁朝偉謙稱未夠班當評審主席 同杜琪峯分享東京搵食

曾跟梁朝偉合作《暗花》的杜琪峯表示，過去每年平均到東京旅遊數次，「主要是享受日本美食，今次跟梁朝偉一邊睇戲，一邊分享心水餐廳名單」。對於擔任評審員一職，杜琪峯坦承過去睇戲「總是帶着期望入場，結果大多失望而回」，如今嘗試放下成見，相信直覺，「就讓自己沉浸於電影世界」。

橋本愛自認與東京國際電影節關係不淺，早於2021及22年已擔任宣傳大使，充當評審團員則屬首次，「能與一眾出色的電影人一起擔任這重要角色，令我緊張得發抖，同時也很光榮，或許這輩子再沒有此機會，所以要好好享受」。