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娛樂

【娛樂場】音樂劇《魔法心林》 從童話探索實現願望代價

【明報專訊】「劇場空間」主辦及製作音樂劇《魔法心林》於11月15日至12月1日分別在沙田大會堂、屯門大會堂與荃灣大會堂上演17場。是次演出不設劃位，觀眾或需席地而坐，大會建議穿輕便衣履。《魔法心林》改編美國作曲家Stephen Sondheim與James Lapine創作的音樂劇《Into the Woods》，1986年首次在百老匯演出。

《Into the Woods》結合多個經典童話故事，以探索願望、選擇及後果為主題，獨特的音樂風格和深刻的敘事大受讚譽。此劇1987年獲美國劇場界最高榮譽東尼獎的最佳音樂劇，Stephen Sondheim和James Lapine憑此劇獲最佳原創音樂和最佳劇本。除多次以音樂劇形式在百老匯重演，《Into the Woods》2014年由Rob Marshall執導改編成電影《魔法黑森林》，由奧斯卡影后梅麗史翠普主演，吸引更廣泛的觀眾群。

一眾演員唱演俱佳

《魔法心林》由勞雙恩、鍾志榮粵語填詞、布韻婷文本翻譯、林家誠任音樂總監、余振球執導及舞台設計；馮夏賢（啤老師）、謝瑞琼、徐偉賢、施標信、楊麗詩和麥紫筠等一眾「唱演俱佳」的演員主演。

啤老師除是演員，更是星級音樂老師，不少歌手曾跟她學唱歌，包括梁詠琪、吳雨霏、鄧小巧、許廷鏗、吳若希與連詩雅等。著名音樂人兼唱作歌手徐偉賢為不少歌手作曲，作品包括陳奕迅《歲月如歌》與《想哭》，鄭秀文、楊千嬅、何韻詩與謝安琪等也曾合作。今次劇場空間獲正式授權，使用原版音樂伴奏，為觀眾呈現這齣著名音樂劇。

夫婦為生育展開冒險之旅

《魔法心林》講述麵包師夫婦渴望擁有孩子，因為詛咒而無法實現。女巫告訴他們，只要收集到4樣物品才能解除詛咒，包括金色的頭髮、血紅色斗篷、白色的牛和金色的鞋。

麵包師夫婦展開森林冒險之旅，這片森林是通往夢想與願望的地方，同時充滿了危險和挑戰。旅程中，他們遇上小紅帽、魔豆傑克、灰姑娘等，每人都有自己的願望，希望在森林中實現願望，然而過程中，他們發現實現願望的代價是……

引發觀眾思考願望和決策

《魔法心林》不止是一套富娛樂的音樂劇，更是一套充滿深度和思考的作品，音樂劇在童話角色共同敘事的同時，以複雜的旋律和有深意的歌詞貫穿整個演出，令主題不僅限於童話世界，還能引發觀眾思考自己生活中的願望和決策。劇場空間希望憑劇目的宗旨，跟觀眾建立一個社會網絡，反映現實世界的複雜和不確定，與觀眾一同重新審視自己的願望和選擇。

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