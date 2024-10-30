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娛樂

為拍真人騷合宿 VIVA申訴大會協調生活習慣

VIVA推出3首團歌 有信心爭新人獎 為合宿而開申訴大會

【明報專訊】女團VIVA推出第三首新歌《Morning Call》，首次由錄音至拍MV都在香港，成員張鈊貽（VALC）發揮才華，錄音前花兩小時創作rap詞。面對年尾音樂頒獎禮競逐樂壇新人獎，她們說：「必要的信心一定要有，心態保持隨遇而安，贏輸不到我們控制，只能做好自己本分。」

VIVA稱入行後發現兼顧的事很多，除練好歌舞，還要學口才應對，心情一直起起跌跌，需時間學習和調節，VALC自覺已有進步，比剛組團時表現好，執生方面仍有進步空間，「上次在中環海濱演出時，因為Carina（李晞彤）和Macy（馬思惠）調亂了無線耳機，引致收音出問題，令觀眾等了很久，我們已經汲取經驗，學習向觀眾交代和溝通」。

4女最近為拍真人騷合宿，Macy笑說：「大家在台上的默契，比生活上默契好。」Carina稱成員負責清潔不同區域，相處上出現溝通問題，她們日前開了申訴大會，協調日常生活習慣，「大家入行後的情緒起伏不定，有少少精神分裂，要慢慢互相了解，正在適應中」。

姜詠鑫（Ada仔）自稱愛清潔，清理餐桌和將已清洗衣服摺好，沒想到會令其餘3成員帶來壓力，「我只是做回負責清潔的部分，她們叫我不要太辛苦，令我懷疑自己是否過分清潔」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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