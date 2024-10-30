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娛樂

不理家人反對自薦戰地採訪 黎芷珊遇轟炸 一晚進防空洞3次

【明報專訊】黎芷珊為尋求事業新突破，不理家人反對自薦踏足兩個戰場烏克蘭和以色列拍攝全新節目，記錄戰火下的事與情。她在戰地拍攝一個月，曾感受到炮彈在近距離墜落的驚嚇，又多次經歷跑入防空洞避難，採訪時曾有軍人監視。

記者：鍾一虹

黎芷珊昨日到尖沙嘴出席無綫新節目《戰場上》發布會，透露節目屬「懶人包」，向觀眾簡介俄烏戰爭、以巴衝突的來龍去脈，她深入兩個戰場烏克蘭和以色列，以第一身視角，展現在無情戰火摧毀下，人們如何懷着希望，過着有情的日子。她表示今年8月和9月分兩次飛烏克蘭和以色列拍節目，因戰爭形勢緊張，攝製工作中途需暫停。

整裝入睡 走佬袋護照隨身

首次踏足打仗中的國家，黎芷珊體驗到人民在戰爭下的生活，超出其想像，「我們外來人去到，起初都很不慣，每間酒店地底都設了防空洞讓人民避難，到埗後第一時間認清逃生路線，因為都有點擔心。剛巧當時烏克蘭反攻俄羅斯，估不到第一晚就要跑入防空洞3次，心情很緊張，最長一次逗留了45分鐘，不知怎樣才叫安全」。

黎芷珊在防空洞跟一些民眾交談，「他們說曾有炮彈在附近墜落，令他們很驚，所以有風吹草動就會跑。入夜後，我都頂唔順，難道唔瞓覺咩？瞓覺時都好忐忑，要著去街衫方便隨時跑，走佬袋同護照都要隨身」。

被爆炸聲嚇到彈起 躲監製背後

58歲黎芷珊承認今次拍攝存在一定危險，很難買保險，監製蘇敏儀要在當地國家才能幫團隊投保，有很多有家室的藝人都不敢博，偏偏她自薦「搲撈」，「我做了30幾年藝人訪談節目，好想跳出框框有所改變，於是細閱所有資料，了解情况後，膽粗粗應徵做主持，我的家人知道都曾經反對，但反對不來，覺得自己已經大個，有自由決定想做什麼」。

講到最驚險經歷，黎芷珊稱加沙地帶戰爭激烈，傳媒沒法進入，試過去到加沙邊皮觀察，附近突然有炮彈爆炸，感受到地面震動，「當時我在頹垣敗瓦中拍攝，如果正常建築物，相信玻璃都震爛。咁大個女第一次體驗這些事，爆炸聲好大，嚇到整個人跳起，驚到躲去同行的監製背後，那刻覺得炮彈好近我們」。

提到預告片見到有軍人持槍出現，黎芷珊解釋有些片段是受訪者提供，用以講述以巴問題，非她親身遇到。她透露有次訪問巴勒斯坦人，以色列有駐軍人在場監視，「現在的局勢，以色列人要睇住巴勒斯坦人，我們是外來人，正在訪問巴勒斯坦人，所以以色列軍人會比較緊張」。她稱網上睇到很多戰區的資料，不知真或假，今次自己用見聞證實報道的真確。

探訪截肢災民 試用義肢被取笑

在戰地見到很多不幸事，如在戰火中失去親人的小孩，被炮彈擊中截肢的民眾，有沒有激動落淚？黎芷珊說：「我個人很眼淺，本來都擔心控制不了情緒，但原來災民正能量很澎湃，比我們外來人的心態更加正面。有一個機構幫助在戰爭中需要截肢的人，教他們如何運用義肢，我到訪時都試用這些義肢行路，行得唔好，佢哋會教我點行，又會笑我。」她表示愛上做關於時事題材的節目，「不過唔想再踏足戰區，我不想見到打仗」。

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