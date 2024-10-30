新歌MV奪張文傑熒幕初吻 鄧麗欣明年開騷 叫方力申買飛捧場

忘記向男友備案

Stephy表示MV拍足24小時，當天有點累，但出來的效果很好。至於她與張文傑的激吻鏡頭，導演事前有解釋用意，她也覺得有這個必要。奪去張文傑的熒幕初吻？她笑說：「我都是在拍攝當天才知道，不好意思，我沒給他利市，但應該他給我，講笑啫。」事前有否向男友備案？她表示工作太忙，忘記告訴男友，對方事後才知道。有何反應？她說：「男友講笑問我可否cut掉，我覺得鏡頭幾震撼但好靚，MV拍出來的效果較想像中好，達至電影與歌曲完美結合。（男友是否體諒？）OK的，我都有底線，要劇情需要和拍得靚。」

Stephy明年3月舉行首個紅館演唱會，問到組合Cookies成員會否再現舞台？Stephy表示好想，成事的話會很有紀念價值，Cookies拆伙20年，從沒試過齊人，因有兩名成員分別在美國和加拿大生活，且已結婚生仔，她們要照顧小朋友甚少返港。她說：「上次我開演唱會都不齊人，今次都一樣會廣邀她們出席，但不強求。見到她們來睇已開心。（會否邀請舊愛方力申？）自己嚟啦，唔使請，自己買飛。（男友會否捧場？）他一定撐場，家人和朋友都會來。」她稱上次開一場欠下一身飛債，所以今次會開超過一場，場數稍後公布。

記者：柯美