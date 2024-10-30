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娛樂

楊茜堯「密實穿搭」有市場 林夏薇：觀眾叫我繼續發癲

林夏薇性感養眼 贏密實楊茜堯 演反派觀眾受落叫「繼續發癲」

【明報專訊】林夏薇、楊茜堯、黃翠如及何廣沛前晚出席台慶劇《黑色月光》首播晚宴。林夏薇再次以性感造型現身，稱只是配合角色沒有「機心」。繼續穿劇集宣傳T恤配月亮耳環的楊茜堯否認刻意收起性感。黃翠如首度跟老公蕭正楠演出的劇集同期播放，稱會互相支持。何廣沛盼楊茜堯再奪視后。

帶動「千金風」與「公關風」著法

林夏薇以性感造型現身，稱配合角色「卓慧雲」，沒有機心，「因為好開心，最近網上有好多尋找角色的穿搭，包括『卓慧雲穿搭』，是出乎我意料之外的收穫，劇中有部分是私伙，例如佩戴的鑽石，是自家品牌系列，正設計推出《黑色月光》系列」。收視好會否更性感？她笑稱不會，「因為著衫是配合感覺，好高興因為劇集角色帶動出我的『千金風』與茜堯的『公關風』著法，我平時做運動都是這樣穿」。她首次演奸角，開心獲觀眾接受，最初也有點擔心會被觀眾鬧，「現在觀眾反而留言『請你繼續發癲』，話不需要洗白，他們都鍾意」。

問楊茜堯是否當了媽媽拒絕性感？她說：「劇中有性感代表，我就是密實代表，如見我們都性感，大家便眼花撩亂，集中不到精神睇劇，我會看場合才性感。亦要為自己平反，因網上有很多人搜尋『密實穿搭』，證明我都有人睇的。」她認為內地有好成績，如打了支強心針，「希望香港都有好收視，我有信心的，當然是否鍾意由觀眾決定，不過口碑已經有了」。她笑稱媽咪已在家準備追看劇集，老公羅子溢雖然要工作，但都會以行動支持，稱之後會陪她一齊看。

翠如稱蕭正楠前輩 追劇學演技

黃翠如表示首次跟老公蕭正楠的劇集同期推出，笑指公司安排得好好，看完兩套劇再看老公主持的綜藝節目《呃錢》，「我們互相支持，一直有睇老公演出，他在演戲方面是前輩，今次一人分飾三角很有趣，我要追劇好好學習」。她指《黑色月光》在內地播出後，觀眾對她的評價很正面。翠如早前43歲生日，稱與家人簡單慶祝，對於網民估計她生日會宣布懷孕好消息，她說：「我都係講，睇個天！」

何廣沛盼楊茜堯再奪視后

何廣沛稱繼《新聞女王》與佘詩曼合作後，今次再有機會跟另一視后楊茜堯合作，覺得非常感恩，他說：「今次還有一點感情線，希望可以幫楊茜堯再攞到視后啦！」他表示仍未收到《新聞女王2》劇本，相信應該有份參演，「我隨時準備好，希望監製搵我啦！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕何廣沛 黃翠如 林夏薇 楊茜堯 黑色月光

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