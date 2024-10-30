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娛樂

明接受掃描了解腫瘤最新情况 吳忻熹盼清除癌細胞開展第二人生

50歲吳忻熹因患癌反思人生 公開病况盼將正能量延續

【明報專訊】剛迎接50歲生日的吳忻熹（前名吳文忻）在過去幾個月坐上人生過山車，由高處跌谷底再急轉彎，前面的路段會否更顛簸沒人知曉，就活在當下。吳忻熹是1998年港姐季軍，加入娛樂圈拍劇、做主持又拍電影，「代表作」是做美容代言人到韓國整容。2011年結婚，淡出幕前做幸福少奶奶，跟丈夫陳劍陵育有兩女兒。今年8月，她乳癌復發第三期，並擴散淋巴腺，想不到患癌讓她感恩，盼能戰勝癌魔開展第二人生。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

吳忻熹透露10月31日（明日）有重要消息分享，當日會接受PET Scan（正電子掃描），屆時會知道9月在泰國接受細胞治療的效果，看到腫瘤還有沒有癌細胞。她兩年前檢驗左胸患乳癌，當時做手術取出2.5cm的腫瘤，今年乳癌復發，驗出有6cm的腫瘤並擴散淋巴腺，8月開始接受化療，在港先後3次化療及一次免疫治療，轉折位是9月，她暫停化療到泰國接受細胞治療。

若癌細胞未清除有Plan B

細胞治療是抽血後經20日培植免疫細胞，再將增大數量的免疫細胞輸入體內「打仗」。吳忻熹這個多月來感覺狀態回復八成，之前做了CTC血液測試，「一般7.5 ml的血液中有1至5個癌細胞，我檢驗結果只有兩個，已經回復正常人水平。照進展，今次PET Scan會見到腫瘤縮細，最重要是清除癌細胞，變成良性腫瘤後再做切除手術，我或會等一等，希望腫瘤再縮細些，有些人的腫瘤會消失！（若癌細胞未清晒？）見步行步啦！我有信心，若還有癌細胞，會有Plan B處理」。她表示做的細胞治療香港未合法，自己是做白老鼠。

停化療到泰國做細胞治療

吳忻熹透露當醫生告訴她乳癌復發時，建議逾一年的漫長治療方案，「本來化療要打針3個月，每星期一次，即是12針。至於免疫治療要打17次，先打8次，然後每3個星期打1次，之後視乎是否做手術，做完手術再電療，再打多9次。我做了3次化療與1次免疫治療後，身體變得很虛弱，骨痛、肌肉痛及肌肉流失得很犀利，感覺像變了阿婆一樣，走一步路都很痛」。她當時決定公開病况後，未來一年就靜養接受治療；意想不到是她的癌病復發消息曝光，收到各方面的關心外，還有很多治療資訊，其中一項是到日本接受細胞治療。她即時先了解有關方案，若選擇往日本做細胞治療需要來回多次，後來知道泰國同樣提供這治療，只需來回兩次，最後決定暫停香港的治療，去泰國做細胞治療。她形容是蝴蝶效應，因為自己公開病况的決定而引起之後的轉變。

患癌反思人生 前路交上天引領

「我分享治療情况，只想有需要的人有多項考慮作選擇。每個人的病况也不同，化療也有效用，我做了3次後也感覺腫瘤沒之前硬，就按自己信念去做，只要相信做的事會有幫助，其實已經贏了一半。我傾向自然方法治療，西醫處理方法是手術割除有問題部位，左乳房有癌細胞就割左乳房，但可能若干年後，右乳房又患癌。我的信念不是這樣，上天製造人的身體機能，每個部位都有用，要治標更要治本。我經常跟別人說，真是多謝這個癌症，因這個病令我反思人生，明白這個癌症怎樣得來。患癌不像患感冒短時間發生，是身體長時間出了問題，可能是生活習慣、飲食、家族DNA，更跟心情有關，心情主宰身體健康，這方面過往很少去照顧自己，包括inner self（內在自我）。這件事令我參透而作出改變，這才是治標又治本的做法，要知道問題是源於自己，改變自然帶來不同結果」。她不忘提醒大家要買份有足夠保障的保險，「初入行時有師傅幫我算八字，提過我容易有女性病，我為此加了女性保險，但神推鬼㧬在確診乳癌前我cut了那份保單！」

吳忻熹患癌仍表現勇敢，以正能量面對，「很多人讚我勇敢，我受之有愧，也經歷走進黑暗時間，不知怎樣走出來，哭問點解會係我？後來收到很多人的支持及愛，是很大力量。早兩天我又流淚，是感動的淚水，感恩很多人愛惜我。這世界充滿愛，我更想將這份愛與正能量延續下去」。她積極治療，對「生病看醫生，生死要看天」這句話有領悟，「以前不明『生死有命』、『冥冥中有主宰』或『神自有安排』這些說話，小時候會覺得，我的命不是主宰在自己手上嗎？現在我終於明白，當我很迷失時，由心跟上天講『我交給你，你幫我繼續走下去』，原來真的有力量引領你向前。以前我太自以為是，承受無形壓力，甚至情緒抑壓，是行錯路，做了很多決定都錯。在不懂怎樣走下去時不妨躺平，就交給上天引領！」

經歷如坐過山車 盼傳承正能量

每個人的生命也在倒數，吳忻熹過往會定下人生大計，如結婚生小朋友的時間表，她說：「現在要活在當下，不需要太長遠的計劃。我的經歷如坐過山車，現在只想將正能量傳承，出書、做節目訪問患癌的同路人，還想搞慈善音樂會。有病唔緊要，就接受醫治，痊癒後的生活更重要，也是第二人生的開展。」

場地提供：Arcadia（銅鑼灣）

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