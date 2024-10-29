【娛樂場】內地劇《春花焰》 吳謹言再演復仇女王 虐戀癲喪劉學義

《春花焰》改編自同名小說，講述大炎皇子慕容璟和（劉學義飾）率領威北軍收復青州失地，戰捷入城後青州突發大火。城中傳聞是慕容璟和這個威北將軍記恨青州百姓背叛了大炎，進城後下令放火屠城，他瞬間從正義之師變成人人喊殺。

在大火中痛失至親的青州少女眉林（吳謹言飾）自此立誓要手刃屠城元兇，加入秘密組織成死士，接受多年殘酷訓練，迎來首次刺殺任務，正是她的復仇目標慕容璟和。眉林被安排成為入炎和親的百名西焉美人之一，伺機刺殺，最後因復仇而展開了一段愛情。

首集浴池激吻成熱話

《春花焰》是吳謹言成人妻後首部播出的劇集，首集吳謹言與劉學義的超激鴛鴦浴戲，格外受網民關注，飾演殺手眉林的吳謹言在浴池假扮婢女，接近劉學義飾演的慕容璟和，計劃被對方識破，劉在浴池放了軟筋散，讓吳謹言武功盡失。吳謹言獻上美人計，主動向劉學義獻吻，劉學義強吻一番，逼得吳謹言受不了咬破劉學義的嘴唇，咀到出血。

不少觀眾初看《春花焰》，直呼：「這劇也太『瘋』了吧。」劇情節奏緊湊多轉折。隨着慕容璟和的成長經歷被揭開，他其實是被人陷害，真正縱火者另有其人。眉林接近慕容璟和後，很快發現眼前這個皇子並非當年縱火之人，仔細對比當年火災現場遺留的令牌，確為偽造。更讓人驚訝是眉林效忠的暗廠主人就是當今大炎皇子慕容璟和，他下令讓眉林刺殺自己，是在佈一個更大的局。劇中不斷拋出新線索，復仇之路牽扯多方勢力，懸疑、權謀等支線穿插其中。

《春花焰》導演程籙與黃偉傑談到幕後創作，後者說故事牽涉到每個人以為自己是下棋之人，到最後原來是命運的棋子，按照這個基調去拍，整體氛圍比較清冷一點，不會亂「派糖」增甜蜜度。

吳謹言抵冷拍劇無怨言

吳謹言在《墨雨雲間》後再演復仇戲，程籙稱吳謹言第一次演殺手，做了很多功課揣摩角色。《春花焰》在橫店拍攝，當時天氣非常寒冷，不論是夜戲、雨戲、動作戲，吳謹言都沒有任何怨言。

男主角劉學義過去主演《少年歌行》、《花間令》有不錯表現，讓觀眾留下印象。他今次在《春花焰》挑戰演佔有慾過強、行為癲喪的皇子，不少粉絲讚他的演技前所未有。劉學義還獻唱劇集插曲《絕念》，給觀眾帶來驚喜。