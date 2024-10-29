明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地劇《春花焰》 吳謹言再演復仇女王 虐戀癲喪劉學義

【明報專訊】內地女星吳謹言近年演藝事業發展順暢，愛情亦得意，9月宣布跟《延禧攻略》洪堯結婚。她的劇集接連推出，之前在《墨雨雲間》被冠「復仇女王」封號，新古裝劇《春花焰》再度出招，續演復仇女王，與男主角劉學義從相愛相殺到互相扶持，近日在黃Viu上架。

《春花焰》改編自同名小說，講述大炎皇子慕容璟和（劉學義飾）率領威北軍收復青州失地，戰捷入城後青州突發大火。城中傳聞是慕容璟和這個威北將軍記恨青州百姓背叛了大炎，進城後下令放火屠城，他瞬間從正義之師變成人人喊殺。

在大火中痛失至親的青州少女眉林（吳謹言飾）自此立誓要手刃屠城元兇，加入秘密組織成死士，接受多年殘酷訓練，迎來首次刺殺任務，正是她的復仇目標慕容璟和。眉林被安排成為入炎和親的百名西焉美人之一，伺機刺殺，最後因復仇而展開了一段愛情。

首集浴池激吻成熱話

《春花焰》是吳謹言成人妻後首部播出的劇集，首集吳謹言與劉學義的超激鴛鴦浴戲，格外受網民關注，飾演殺手眉林的吳謹言在浴池假扮婢女，接近劉學義飾演的慕容璟和，計劃被對方識破，劉在浴池放了軟筋散，讓吳謹言武功盡失。吳謹言獻上美人計，主動向劉學義獻吻，劉學義強吻一番，逼得吳謹言受不了咬破劉學義的嘴唇，咀到出血。

不少觀眾初看《春花焰》，直呼：「這劇也太『瘋』了吧。」劇情節奏緊湊多轉折。隨着慕容璟和的成長經歷被揭開，他其實是被人陷害，真正縱火者另有其人。眉林接近慕容璟和後，很快發現眼前這個皇子並非當年縱火之人，仔細對比當年火災現場遺留的令牌，確為偽造。更讓人驚訝是眉林效忠的暗廠主人就是當今大炎皇子慕容璟和，他下令讓眉林刺殺自己，是在佈一個更大的局。劇中不斷拋出新線索，復仇之路牽扯多方勢力，懸疑、權謀等支線穿插其中。

《春花焰》導演程籙與黃偉傑談到幕後創作，後者說故事牽涉到每個人以為自己是下棋之人，到最後原來是命運的棋子，按照這個基調去拍，整體氛圍比較清冷一點，不會亂「派糖」增甜蜜度。

吳謹言抵冷拍劇無怨言

吳謹言在《墨雨雲間》後再演復仇戲，程籙稱吳謹言第一次演殺手，做了很多功課揣摩角色。《春花焰》在橫店拍攝，當時天氣非常寒冷，不論是夜戲、雨戲、動作戲，吳謹言都沒有任何怨言。

男主角劉學義過去主演《少年歌行》、《花間令》有不錯表現，讓觀眾留下印象。他今次在《春花焰》挑戰演佔有慾過強、行為癲喪的皇子，不少粉絲讚他的演技前所未有。劉學義還獻唱劇集插曲《絕念》，給觀眾帶來驚喜。

相關字詞﹕劉學義 吳謹言 春花焰

上 / 下一篇新聞